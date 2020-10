Începînd de duminică, 25 octombrie, timp de 14 zile, în municipiul Rădăuți se vor introduce mai multe măsuri restrictive, după ce rata de infectare cu COVID a ajuns la 2,78 la mia de locuitori. Astfel, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis, astăzi, că purtarea măștii de protecție va fi obligatorie în spațiile comerciale închise, în mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, precum și în piețe, tîrguri, bazare, oboare, stațiile de așteptare, zonele de serbări publice, în exteriorul obiectivelor turistice și pe o rază de 50 de metri în jurul unităților școlare, de către persoanele care au împlinit vîrsta de 5 ani. În același timp, se va interzice organizarea de evenimente private în spații închise și circulația în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, dar și formarea unor asemenea grupuri. De asemenea, se va suspenda activitatea piscinelor, locurilor de joacă și a sălilor de jocuri în spații închise, iar organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase va fi permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în Rădăuți. Totodată, organizarea și desfășurarea de concerte și a activităților cinematografe și instituții de spectacole va fi permisă cu participarea publicului pînă la 30% din capacitatea maximă a spațiului. Același procent va fi valabil, în intervalul orar 06.00-23.00, și în cazul activităților cu publicul derulate de restaurante și cafenele, în interior, dar și în ceea ce privește activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor și pensiunilor. Comitetul pentru Situații de Urgență Rădăuți a mai hotărît ca activitatea Tîrgului de mașini să fie suspendată pe 25 octombrie și în zilele de 1 și 8 noiembrie.

, 7.3 out of 10 based on 3 ratings