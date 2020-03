În urma intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei Militare nr. 2 din 21 martie 2020, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Fălticeni a fost convocat luni, 23 martie, în regim de urgenţă, pentru luarea unor noi măsuri la nivel local, în contextul pandemiei de coronavirus.

Şedinţa membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, coordodată de primarul Gheorghe Cătălin Coman, în calitate de preşedinte al CLSU Fălticeni, s-a ţinut online (prin telefon, cu documente transmise prin e-mail).

A fost suspendată obligaţia achitării plății chiriei pentru terasele şi spațiile închiriate pe domeniul public

Pentru implementarea tuturor măsurilor stabilite prin Ordonanţa Militară nr. 2, la nivelul municipiului Fălticeni au fost luate următoarele decizii:

A fost suspendată obligaţia achitării plății chiriei pentru terasele şi spațiile închiriate pe domeniul public, activitatea acestora fiind suspendată pe durata stării de urgenţă.

Activitatea Bazarului din Fălticeni a fost suspendată (măsură luată încă de duminică, 22 martie), iar ca măsură suplimentară, în sprijinul comercianţilor, a fost suspendată plata chiriei pentru spațiile deținute/ închiriate în Bazar;

Investițiile care nu sunt urgente au fost suspendate. Banii vor fi redirecționați conform nevoilor și solicitărilor primite de la conducerea Spitalului Municipal Fălticeni privind dotarea cu echipamente, materiale și tehnică medicală;

De asemenea, investițiile care nu au contracte în derulare au fost suspendate, banii urmând să fie redirecționați conform nevoilor și solicitărilor primite de la conducerea Spitalului Municipal Fălticeni privind dotarea cu echipamente, materiale și tehnică medicală.

Toţi operatorii şi agenţii economici care colectează, manipulează și depozitează materiale, echipamente, indiferent de natura acestora, trebuie să aplice măsurile de protecție și dezinfecție individuală a personalului și să asigurare echipamente specifice, conform măsurilor stabilite în Ordonanțele Militare emise și a măsurile operative specifice stabilite de DSP Suceava.

Activitatea Pieței Agroalimentare se reduce la jumătate

În Piața Agroalimentară, se va limita accesul persoanelor, conform regulilor și măsurilor de stabilite cu privire la circulația persoanelor. Activitatea se restrânge pe întreaga suprafață închisă a pieței, astfel încât numărul tarabelor/spațiilor destinate vânzării mărfurilor și produselor agroalimentare să se reducă la jumătate, pentru respectarea criteriilor de distanță recomandată privind protecția individuală a cetățenilor.

Cantina de Ajutor Social din cadrul primăriei va pregăti hrană rece pentru persoanele defavorizate de pe raza municipiului Fălticeni. Hrana va fi distribuită beneficiarilor o singură dată pe săptămână. Viceprimarul Constantin Bulaicon a fost desemnat să gestioneze activitatea de monitorizare a persoanelor de peste 65 de ani, care nu au susţinători sau alte forme de ajutor, care sunt izolate, pentru a fi sprijinite la nevoie. În acest sens, s-a luat decizia redirecționării sumei de 20.000 lei, din fondul de rezervă, pentru asigurarea aprovizionării cu alimente, medicamente şi alte necesităţi ale persoanelor în vârstă, singure, izolate.