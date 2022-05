În cursul zilei de astăzi, urmare a analizei susținute împreună cu conducerea Serviciului de Permise Auto și Înmatriculări Suceava, prefectul Alexandru Moldovan a dispus o serie de măsuri menite a îmbunătăți situația existentă din punct de vedere al asigurării resursei umane:

– Trei agenți de poliție, care în prezent desfășoară activități pe linie de înmatriculări, vor urma procedurile în vederea reînnoirii atestatului de examinator, astfel încât să poată desfășura, la nevoie, activități în cadrul comisiilor de examinare la proba practică;

– Demararea procedurii de ocupare a unei funcții vacante de ofițer în cadrul structurii Compartimentului Înmatriculare Evidență Vehicule Rutiere.