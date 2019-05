Primarul Rădăuților, Nistor Tătar, a informat că, în perioada 20-22 mai, se vor executa lucrări de erbicidare pe traseul căii ferate Dornești-Rădăuți-Gălănești. El a făcut anunțul în baza notificării Sucursalei de Căi Ferate Iași. Primarul a precizat că lățimea zonei erbicidate este de cel puțin 2,5 metri față de axul căii ferate. Nistor Tătar recomandă luarea de măsuri pentru prevenirea unor situații neplăcute.

