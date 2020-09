Liderul PMP Suceava și candidatul acestui partid pentru funcția de primar al Sucevei, Marian Andronache, are mai multe măsuri concrete care odată implementate vor contribui la îmbunătățirea serviciului de transport public local de călători din municipiul reședință de județ. Marian Andronache a subliniat faptul că odată cu introducerea mijloacelor de transport electrice se creează oportunitatea luării unor măsuri prin care să se eficientizeze, să se suplimenteze și să se adapteze capacitatea de transport existentă în administrarea si utilizarea SC TPL SA. Astfel, Andronache propune ca autobuzele existente, care prezintă o uzură avansată în urma celor 14 ani de utilizare și care au peste un milion de kilometri parcurși, să fie incluse într-un plan de transport adaptat transportului de călători în Zona Metropolitană Suceava. „În acest fel se obține o maximizare a confortului transportului cu mijloacele de transport electrice și o reducere importantă a gradului de poluare în municipiul Suceava”, a spus candidatul PMP pentru Primăria Suceava. El a spus că o altă măsură pe care o va lua va fi mărirea frecvenței curselor în cartierul Ițcani, odată cu deschiderea autogării Suceava în noua locație, respectiv sediul TASA Suceava pe str. Traian Vuia. De asemenea, Marian Andronache susține și introducerea unei linii rapide de transport public local între Gara Suceava și Gara Suceava Nord, via strada Gheorghe Doja. „Această măsură de suplimentare a curselor se va aplica și în cazul cartierelor Zamca, Burdujeni-Sat, Laniște și Dealul Mănăstirii, Cuza Vodă II, zone în care transportul se va asigura cu mijloace de mică capacitate, cu un orar bine stabilit și cu o frecvență mult mai crescută a curselor, pe toată perioada zilei”, a explicat candidatul PMP Suceava pentru funcția de primar al Sucevei.

Andronache vrea introducerea de autobuze speciale doar pentru transportul elevilor către unitățile de învățământ, în sistem gratuit. Marian Andronache a adăugat că la aceste măsuri se adaugă și cele pentru promovarea și încurajarea folosirii de către suceveni a transportului în comun. Andronache spune că va încheia protocoale cu Poliția Municipiului și Jandarmeria în vederea asigurării unor echipaje mixte care să fie prezente în mijloacele de transport, pentru prevenirea actelor antisociale de furt, distrugere, călătorii frauduloase, toate acestea ducând la o creștere a siguranței celor ce călătoresc. Marian Andronache a subliniat faptul că un proiect extrem de important care va fi realizat este și implementarea unui sistem de transport gratuit cu autobuze și microbuze destinate exclusiv transportului școlar. „Acest sistem va fi doar pentru transportul copiilor către și de la unitățile școlare, cu accesul părinților atunci când copilul este prea mic sau are nevoie de însoțitor. În același timp susțin și introducerea transportului gratuit pentru pensionari, precum și pentru categoriilor de persoane stabilite după criterii de merit, venit, situații sociale deosebite și alte criterii”, a mai declarat candidatul PMP Suceava.

El propune și promovarea un acțiuni în mijloacele de transport în comun, genul „săptămâna cărții”, săptămâna teatrului interactiv, sau alte acțiuni culturale sau sociale prin care se va promova transportul public, ecologic, pentru un oraș verde. Nu în ultimul rând, Marian Andronache a precizat că în condițiile în care numărul de personal necesar noii divizii de transport electrice este mare, iar acesta va trebui urgent selectat și angajat , va avea ca prioritate creșterea salariilor personalului TPL. Asta în condițiile în care, spune Andronache, este cunoscut faptul că angajații TPL Suceava muncesc de prea mult timp cu salarii apropiate de salariul minim pe economie și cu promisiuni de creștere a acestora.