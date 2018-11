Dramaturgul sucevean Matei Vișniec a primit din partea Ministerului Culturii din Franța titlul de ”Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres”- „Cavaler al Artelor si Literelor”. ”Dragi prieteni, aş vrea să vă împărtăşesc un moment de bucurie care vine în viaţa mea ca un ecou din copilărie. In România, cînd aveam 10 sau 11 sau 12 ani eram fascinat de romanele lui Alexandre Dumas şi mai ales de „Cei trei muşchetari”… Toată copilăria m-am jucat de-a muşchetarii, iar visul meu era să devin D’Artagnan. Si iată-mă, astăzi, nu muşchetar ci „cavaler”. Visele au uneori o modalitate specială de a se împlini. Mulţumesc Franţei şi francofoniei, mulţumesc lui Alexandre Dumas şi Ministerului francez al culturii. A servi cultura franceză de care sunt impregnat din copilărie, a construi poduri culturale între Franţa şi România, este o mare onoare pentru mine!”, a scris marele dramaturg pe pagina sa de facebook.



”Matei Visniec este „Cavaler al Artelor si Literelor”, in spatiul cultural francez. O stire exceptionala, pe care o desprindem din documentul oficial pe care Ministerul Culturii din Franta l-a trimis dramaturgului bucovinean in aceste zile. Documentul poarta semnatura doamnei Francoise Nyssen, ministrul culturii pana nu de mult in Franta. Respectul si admiratia de care se bucura Matei Visniec in randul cititorilor, spectatorilor si tuturor prietenilor scrisului visniecian, din Romania si din alte tari, sunt acum multiplicate de aceasta veste extraordinara.

Teatrul din Suceava, care poarta numele „Matei Visniec”, se asociaza cu energiile sale acestui moment de recunoastere si de pretuire. Felicitari, Monsieur Matei Visniec, Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres !”, i-a transmis directorul general al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, Carmen Veronica Steiciuc.