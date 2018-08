La data de 1 iulie polițiștii din cadrul I.P.J. Suceava, Serviciul de Ordine Publică – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice în cooperare cu lucrători ai Gărzii Forestiere Suceava au efectuat un control pe linia respectării prevederilor legale privind achiziţia, debitarea şi comercializarea materialelor lemnoase la o societate comercială din satul Holda, oraș Broșteni, administrată de o femeie de 43 ani, din oraș Broșteni.

În urma verificărilor s-a constatat că, în perioada iunie-iulie 2018, societatea a primit cantitatea de 65,62 m.c. lemn rotund rășinoase fără proveniență legală, în sensul că pe avizele primare de însoțire material lemnos au fost înscrise coduri unice invalide și a livrat cantitatea totală de 54,12 m.c. cherestea răşinoase fără provenienţă legală.

De asemenea, s-au mai constatat încălcări ale legislaţiei silvice în vigoare în ceea ce priveşte înregistrarea avizelor de însoţire a materialului lemnos.

În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţionalăa unității economice, aplicându-se 2 sancţiuni în cuantum de 10.000 lei, pentru încălcarea prevederilor din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantităţii totale de 119,74 m.c. material lemnos (65,62 m.c. lemn rotund răşinoase şi 54,12 m.c. cherestea răşinoase) în valoare de 47.438,8 lei.