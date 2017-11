Matt Le Blanc obişnuia să îşi vopsească părul pe vremea când filma pentru celebrul serial de televiziune ‘Friends’, pentru că nu dorea să-i vadă nimeni firele albe de păr, potrivit contactmusic.com.

În emisiunea ‘The Late Late Show with James Corden’, actorul în vârstă de 50 de ani, care l-a interpretat pe simpaticul Joey Tribbiani în îndrăgitul show TV, a spus, conform sursei citate: „Începusem să albesc pe părţi, iar hairstiliştii au început să îmi vopsească firele albe. Într-un final, i-am spus tipului care se ocupa de părul meu: ‘Ştii, am fost într-un supermarket zilele trecute şi am găsit această chestie pe care scria ‘Just for Men’ – durează doar cinci minute. Este acelaşi lucru? Pentru că ţie îţi ia două ore pentru a mă vopsi, iar eu aş putea face asta acasă, în cinci minute.’ Hairstilistul mi-a spus că este acelaşi lucru.”

Matt a decis să încerce produsul din supermarket, însă a avut şi un mic incident când şi-a vopsit păru: şi-a colorat şi urechile cu negru. „M-am băgat în cadă, mi-am şamponat părul, iar a doua zi m-am trezit cu urechile negre.”, a povestit actorul, conform sursei citate.

Într-un final, Matt a decis să renunţe la vopselele pentru păr. Întrebat de ce a luat această decizie, el a spus: „Nu mă mai deranjau firele albe.”