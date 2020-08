Nu-i merge bine deloc! Din anul 2017, actorul Matthew Perry (51 de ani) nu a mai primit roluri în filme şi, nemaiavând câştiguri, a început să-şi vândă proprietăţile, potrivit click.ro.

Matthew Perry nu mai are nimic din farmecul personajului pe care l-a întruchipat în serialul “Prietenii tăi” din 1994. Starul, care are o avere de 120 milioane de dolari, s-a îngrăşat din cauza abuzurilor de droguri şi alcool. Are faţa umflată şi urâţită, în comparaţie cu aspectul lui robust din tinereţe. Perry e singur după mai multe relaţii eşuate cu Yasmine Bleeth, în 1995, Julia Roberts, între 1995 şi 1996, şi Lizzy Caplan, din 2006 până în 2012, conform sursei citate.

