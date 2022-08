Maurice Munteanu a vorbit din nou despre scandalul cu Mihaela Rădulescu. La 7 ani de la afirmațiile homofobe ale fostei prezentatoare TV, fashion editorul a dezvăluit ce simte în legătură cu Mihaela și conflictul din 2015, notează click.ro.

Într-un teaser de promovare al emisiunii „Fiță cu Adiță”, Maurice răspunde la întrebarea dacă s-ar mai împaca vreodată cu Mihaela Rădulescu. „Nu consider că m-am certat. A fost un fel de scrisoare deschisă pe care eu am trimis-o către ea și pe care am publicat-o. M-a dezamăgit foarte tare. Tu ca om, ca jurnalist să vii să declari enormitățile alea mi se pare crunt”, a precizat Maurice Munteanu în emisiunea „Fiță cu Adită”, potrivit sursei citate.

„Cred că o atitudine normală ar fi să nu-i deranjăm cu nimic pe cei care aleg să fie gay, adică homosexuali, dar nici ei pe noi, vizual vorbind. Adicătelea, dacă ei şi-ar face treaba între patru pereţi, fără să mai şi afişeze, sfidător, o «iubire» pensată, rujată, efeminată şi de neînţeles între doi purtători de penis. Tot normal mi s-ar părea ca drepturile unei minoritaţi să fie respectate in egală măsura cu drepturile unei majorităţi. Să nu-mi spuneţi că, în calitate de părinţi de băieţi, sau chiar de fete, nu vă îngrijorează puţin ideea de a-i vedea luând-o pe …la spatele educaţiei pe care i-aţi oferit-o şi să nu-mi spuneţi că vă bazaţi mai mult pe deschiderea minţii, decât pe încărcarea ei cu o morala anume, solidă şi dreaptă”, scria Mihaela, pe blogul său, conform click.ro.

