Loredana Groza (50 de ani) a atras mii de mesaje negative după ce a apărut pe piață cântând o manea, alături de mai mulți artiști de gen. Piesa „Fericire” a strâns peste 5 milioane de vizualizări pe YouTube de la lansare. Printre cei care au sărit la gâtul vedetei se numără și stilistul Maurice Munteanu, de la ”Bravo, ai stil!”, care i-a transmis că este nulă stilistic și piesa este nulă, notează click.ro.

În noul material, lansat pe piață pe 23 aprilie, Loredana Groza cântă împreună cu Jador, Florin Salam, Nicu Paleru, Ștefan de la Bărbulesti, Adi de la Vâlcea, Jean de la Craiova sau Vali Vijelie.Proiectul și melodia au fost concepute de Costi Ioniță, versurile au fost scrise de Alina Manolache, iar videoclipul la fost filmat de Alex Ceuşu.

”S-a tot scris despre chestia asta cu Loredana. Au curs râuri și lacrimi despre manele & rasism. Eu nu am nimic cu manelele (chiar dansez în draci, uneori, pe manele), nu am nimic nici cu Loredana (dimpotrivă, îi ador piesele vechi). Dar am, totuși, ceva de zis din perspectiva unui cetățean (care întâmplător e și fashion editor), dar care ascultă și muzică”, a scris Maurice Munteanu, pe pagina sa Facebook, potrivit sursei citate.

Și a luat-o pe rând. S-a legat atât de ținutele pe care le îmbracă cântăreața, cât și de piesa în sine.

Maurice Munteanu: ”Ne confruntăm cu un spectacol sinistru. Romica Puceanu se răsucește în mormânt”

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/maurice-munteanu-despre-lori-dupa-maneaua-care-sterizat-romania-loredana-e-nula