McDonald’s sărbătorește Ziua Drive-Thru pe 24 iulie, ocazie cu care își așteaptă clienții la restaurantele cu Drive-Thru din întreaga țară cu o surpriză din partea casei. Ziua Drive-Thru din 24 iulie este o inițiativă americană care celebrează posibilitatea de a comanda și consuma diferite produse chiar din confortul mașinii personale, ceea ce nu cu mult timp în urmă ar fi părut imposibil.

Sistemul Drive-Thru a fost dezvoltat inițial în SUA pentru servicii bancare, însă ulterior a fost adoptat de diferite restaurante cu servire rapidă, datorită funcționalității sale. Primul restaurant Drive-Thru din lume a fost înființat în SUA în 1947 pe Route 66, ca răspuns la restaurantele drive-in, în care clienții erau serviți de ospătari pe role. McDonald’s a deschis primul restaurant cu Drive-Thru acum 45 de ani, când avea peste 3.000 de restaurante în funcțiune și a revoluționat astfel conceptul pentru totdeauna, ducând experiența Drive-Thru la un cu totul alt nivel, aceasta fiind acum puternic asociată cu brandul american.

În România, primul restaurant McDrive a fost deschis de McDonald’s pe 29 decembrie 1995, la fostul centru comercial Prisma pe șoseaua București – Ploiești. Iar de atunci, timp de 25 de ani, McDonald’s a fost mereu lider național în operațiuni de tip Drive-Thru. În prezent, compania are 41 de restaurante de acest tip în 20 de orașe din țară. În timpul stării de urgență impuse pentru a combate pandemia Covid-19, McDonald’s a rămas aproape de consumatorii păstrând deschise restaurantele prin opțiunile McDrive, McDelivery și comanda la pachet. Atunci, McDonald’s a susținut personalul din Linia Întâi, oferind peste 27.000 de produse din partea casei, la McDrive.Restaurantele McDonald’s cu Drive-Thru oferă o experiență completă și rapidă, răspunzând nevoilor clienților și permițându-le să își comande produsele preferate din mașină, la orice oră din zi și să se bucure de ele alături de prieteni și familie, în drum spre mare sau munte, seara când se întorc de la serviciu sau în pauzele dintre ședințe, pentru că servirea se face în cel mai scurt timp pentru fiecare comandă.

De Ziua Drive-Thru, McDonald’s își surprinde clienții cu produsele lor preferate și le readuce zâmbete pe buze, în condiții stricte de siguranță, adaptându-se contextului actual. Clienții care vor comanda vineri, 24 iulie, la orice McDrive din țară, vor primi o băutură răcoritoare medie din partea casei și vor fi invitați să sărbătorească Ziua Drive-Thru pe rețelele sociale McDonald’s, împărtășind amintiri.

Despre McDonald’s în România

Începând cu anul 2016, McDonald’s este parte a companiei Premier Capital, partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald’s din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania și Malta. Premier Capital plc operează 157 de restaurante în 6 țări și are peste 8.800 de angajați. În România, McDonald’s este lider al pieței restaurantelor, cu 85 de restaurante în 26 de orașe. Până în prezent, compania a investit peste 800 milioane de lei în România și are o echipă de 5.500 de angajați. În 2018 a fost desemnat cel mai bun angajator pentru al cincilea an consecutiv, conform AON România.

Despre Premier Capital

Premier Capital plc reprezintă business-ul McDonald’s al grupului Hili Ventures Ltd, grup implicat în diverse operațiuni de logistică, transport naval, inginerie, petrol și gaze, tehnologie, proprietăți, ospitalitate și leasing și care deține parteneriate cu McDonald’s și Apple. Activi în 10 țări din centrul și estul Europei și Africa de Nord cu o echipa de 9.500 de angajați, Hili Ventures este partener Cisco, CMA CGM, Diebold Nixdorf, Gemalto, Hofmann, IBM, Konecranes, Lenovo, Microsoft, NCR, Tranter, Terberg, și alte companii globale.