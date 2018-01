Zona Mării Negre beneficiază de un plan de amenajare a spațiului maritim, realizat în colaborare de România și Bulgaria, prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene și derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în parteneriat cu alte 9 organizații. Rezultatele proiectului au fost prezentate astăzi, în cadrul unei conferințe organizate la București.

Planificarea spațială marină este necesară, în primul rând, pentru a echilibra nevoia de dezvoltare a spațiului maritim cu cea de protejare a ei: în timp, activitățile în zonă se dezvoltă (de la cele turistice, de transport și economice, la cele de pescuit și exploatare a resurselor), iar interesul major este ca și viitoarele generații să se poată bucura de toate avantajele pe care un astfel de teritoriu îl oferă.

În acest scop, MDRAPFE a aplicat și a obținut finanțare de la Uniunea Europeană, prin Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, pentru proiectul MARSPLAN-BS (Amenajarea spațiului maritim în zona transfrontalieră din Marea Neagră – România, Bulgaria / Cross-Border Maritime Spatial Plan for the Black Sea – Romania and Bulgaria). Proiectul a fost demarat ca urmare a adoptării Directivei 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim și se va încheia în februarie a.c. Bugetul total al proiectului este în valoare de 2.048.921 de euro, din care 1.639.212,59 de euro reprezintă fonduri asigurate din grantul Comisiei Europene, prin intermediul Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME).

Din punct de vedere al coordonării, proiectul a permis lucrul în echipă a organizațiilor celor mai relevante implicate în planificarea zonei Mării Negre. Printre rezultatele proiectului se numără: identificarea unor principii, obiective și a unei viziuni comune pentru amenajarea zonei Mării Negre (structurate într-un concept de dezvoltare pentru zona transfrontalieră România-Bulgaria), 5 studii de caz, un plan de amenajare maritimă pentru zona Mangalia-Shabla.

Conform Directivei, statele membre țin seama, în procesul de amenajare a spațiului maritim, de particularitățile regiunilor marine, de activitățile și utilizările relevante existente și viitoare, de impactul acestora asupra mediului și asupra resurselor naturale. În conformitate cu această directivă, fiecare stat membru trebuie să elaboreze și să implementeze amenajarea spațiului maritim cât mai curând posibil și cel târziu până la 31 martie 2021.

La conferință au participat reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale din România şi Bulgaria, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, ONG-uri relevante pentru domeniul amenajării spaţiului maritim, reprezentanţi ai mediului privat.