Stadionul Areni va găzdui pe data de 1 august, cu începere de la ora 18.00, un interesant meci internaţional de fotbal, între o selecţionată Under 15 a României, alcătuită din jucători proveniţi din Regiunea Nord-Est a ţării noastre, şi echipa naţională de juniori a Republicii Moldova la această categorie de vârstă. Întâlnirea se poate considera drept revanşa partidei care a avut loc în urmă cu trei săptămâni la Chişinău şi care s-a încheiat cu victoria la limită a tricolorilor cu scorul de 2-1. Din lotul selecţionatei Regiunii Nord-Est a României fac parte şi trei fotbalişti suceveni legitimaţi la gruparea Juniorul, clasată între primele patru formaţii din România la ultimul campionat naţional. Dacă mijlocaşul Sebastian Nechita este un obişnuit al echipei naţionale de juniori Under 15, pentru portarul Răzvan Zofotă şi atacantul Denis Solovăstru această acţiune a reprezintă o bună oportunitate de afirmare. Trebuie precizat că toţi trei au început ca titulari în primul meci, disputat în Republica Moldova, evoluând foarte bine. De altfel, Sebastian Nechita a marcat golul care a decis soarta întâlnirii, cu o execuţie superbă, din lovitură liberă.

„Este o acţiune care în mod sigur îşi va dovedi utilitatea. Ne bucurăm că am putut aduce din nou pe Areni un meci internaţional după o perioadă foarte îndelungată şi sper că publicul va veni în număr mare la stadion ca să-i încurajeze pe jucătorii noştri”, a declarat Ciprian Anton, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal.

Cu ocazia acestui eveniment, vor fi prezenţi la Suceava fostul mare internaţional Gheorghiţă Geolgău, scouterul Federaţiei Române de Fotbal pentru sectorul juvenil, şi Adrian Văsâi, selecţionerul reprezentativei de juniori Under 15 a ţării noastre.