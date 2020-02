Duelul Dinamo – Foresta, scor 4-5, din anul 2000, este un meci care va rămâne fără-ndoială în istoria fotbalului românesc. La 20 de ani de la acea ispravă memorabilă a fotbaliștilor lui „Magiun” Barbu, microbiștilor suceveni li se pregătește o mare surpriză, urmând să poată asista la reeditarea acelui celebru joc, de această dată pe Areni, cu aceiași actori pe gazon.

„Cred că merită să săpăm în memorie și să aducem în actualitate, după 20 de ani, acel meci de referință a cărui desfășurare a șocat atunci nu numai fotbalul românesc, ci și pe cel european. Ideea noastră a fost prezentată Primăriei și Consiliului Județean, iar feedback-ul primit este unul pozitiv, așa că în mod sigur vom primi sprijin pentru organizarea evenimentului, care va fi unul de înaltă ținută, pe măsura istoricului meci pe care-l comemorează. Am luat deja contactul cu cei implicați, am trimis invitații, iar în două săptămâni ar urma să știm cu exactitate pe cine ne bazăm. Am stabilit și o dată de desfășurare, joi, pe 21 mai, de ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena”, a declarat președintele Asociației Județene de Fotbal, Ciprian Anton, organizatorul acțiunii.

Meciul Dinamo – Foresta a avut loc pe data de 11 noiembrie 2000 și a fost câștigat de oaspeți cu 5-4, după ce gazdele au condus cu 4-0! Pentru dinamoviști au marcat Tinel Petre, Mihalcea, Tameș și Marius Niculae, iar pentru suceveni Păcurar, Botan, de două ori și Robert Niță, de două ori.

Dinamo: Ștefan Preda – Bogdan Onuţ, Gică Mihali, Vali Năstase, Tinel Petre – Mugur Bolohan, Ionuţ Lupescu, Tameş, Vlăduţ Munteanu – Adrian Mihalcea, Marius Niculae. Au mai intrat: Florin Răducioiu (49), Florin Cernat (64), Claudiu Drăgan (80). Rezerve neutilizate: Florin Tene, Cristi Vlad și Sorin Iodi. Antrenor: Cornel Dinu.

Foresta: Eugen Nae – Cristian Şchiopu, Ovidiu Ciobanu, Daniel Munteanu, Adrian Beldiman – Mihai Botan, Dumitru Ene, Sergiu Brujan, Dorin Semeghin – Marius Păcurar, Robert Niţă. Au mai intrat Dumitru Gavrilescu (49), Silviu Buzea (71). Rezerve neutilizate: Dorin Goian, Alin Nicola și Eric Fannis. Antrenor: Marin Barbu.