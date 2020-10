A fost publicat pe site-ul Federației Române de Volei regulamentul de disputare al turneelor din Divizia A1 și din Divizia A2.

Cea mai bună veste pentru iubitorii voleiului din țară este că echipele organizatoare sunt obligate să transmită meciurile live pe Facebook și pe Youtube. Deci și CSM Suceava, dacă va fi echipă organizatoare va trebui să difuzeze patidle pe rețelele menționate anterior.

De asemenea, au fost stabilite și orele la care se vor disputa meciurile în cadrul turneelor. Acestea vor avea loc în intervalul orar 17.00 – 19.00 în cazul turneelor cu un singur meci pe zi și de la orele 16.00 și 20.00 în cazul turneelor cu două partide pe zi.

Există și posibilitatea ca, în cazul turneelor cu un meci pe zi, dacă ambele echipe sunt de acord, partida poate începe în intervalul orar 12.00 – 14.00.

În turneele cu două meciuri pe zi, este posibil ca primul meci să înceapă la ora 12.00, dacă toate cele patru echipe sunt de acord.

Iată cele mai importante puncte din regulament care privesc desfășurarea meciurilor. Nu se vor amâna meciuri din cauza COVID-19.

Pentru a putea juca, o echipă trebuie să aibă minimum 6 jucători cu teste la COVID-19 negative.

Numărul minim de teste la COVID-19 prezentate trebuie să fie 10.

Dacă o echipă nu poate prezenta la începerea meciului 6 sportivi cu teste la COVID-19 negative, atunci aceasta pierde meciul cu 0-3 (0-25,0-25, 0-25).

Dacă nici una din echipele care ar fi trebuit să participe la meciurile din grupă nu poate prezenta măcar 6 sportivi cu test Covid negativ atunci toate vor pierde meciurile cu 0-3 (0-25, 0-25, 0-25).

Dacă echipa gazdă nu poate prezenta cel puțin 6 jucători cu teste Covid negative și anunță acest lucru în timp util atunci singurul meci rămas de disputat se va juca, de comun acord, la una din celelalte echipe.

Dacă o echipă nu poate înscrie in foaia de arbitraj un jucător sub 23 ani pentru că are testul Covid pozitiv, atunci aceasta nu va fi în nici un fel sancționată.