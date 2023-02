Președintele României, Klaus-Werner Iohannis a înmânat astăzi brevetul și medalia ”Ordinul Bărbăție și Credință în grad de Cavaler”, prefectului de Suceava, Alexandru Moldovan. ”Astăzi se împlinește un an de la agresiunea militară rusă din Ucraina. Județul Suceava a fost în prima linie, prin PTF Siret trecând peste un milion de refugiați ucraineni. Societatea civilă și autoritățile locale sucevene au răspuns prompt acestei situații umanitare fără precedent la granița de nord a țării noastre, venind în sprijinul oamenilor care fugeau din calea războiului și completând efortul instituțiilor guvernamentale. Poate nu întâmplător, am primit astăzi brevetul și medalia ”Ordinul Bărbăție și Credință în grad de Cavaler”, conferite de președintele României, domnul Klaus-Werner Iohannis. Onorat și emoționat să primesc această recunoaștere a contribuției tuturor celor aflați alături de colegii mei, în graniță, în taberele mobile, în punctele de ajutor, din primele momente și până astăzi. Am fost prezenți din primele momente, ajutăm cei aflați în nevoie și o vom face în continuare”, a notat Moldovan pe pagina sa de socializare.