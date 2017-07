Atletismul sucevean a consemnat la finele săptămânii trecute o nouă performanță remarcabilă. Sportivul Clubului Sportiv Municipal Suceava Andrei Gafiţa, pregătit de antrenorul Radu Mihalescu, a reuşit să urce pe podiumul de premiere la Jocurile Francofoniei care s-au desfășurat la Abidjan, în Cote d’Ivoire. Singurul atlet din judeţul Suceava prezent la ceastă competiție, Andrei Gafiţa, a reuşit să câştige medalia de argint pentru România, în proba de 20 kilometri marş, cu timpul de 1 oră, 35 de minute şi 12 secunde.

„Este o performanță deosebită realizată cu multă muncă. Această medalie reprezintă o satisfacție special, atât pentru mine, cât și pentru sportivul nostru, pentru România şi pentru clubul CSM Suceava. Cursa n-a fost una pentru timp, ci una pentru medalii, mai ales că era ultima competiţie din sezon şi că acum 10 zile am participat la Campionatul European de Tineret, unde am terminat cursa pe locul 23. Ca deplasare a fost interesant pentru mine, dar organizatorii au fost luaţi prin surprindere, dacă pot să spun aşa, deoarece campusul unde am fost cazaţi nu era terminat nici măcar 50%. Cu medalia obţinută la acest concurs, delegaţia de atletism a României are deocamdată opt medaliit”, a declarat atletul sucevean Andrei Gafiţa, pregătit la CSM Suceava de antrenorul Radu Mihalescu.

România a încheiat participarea la Jocurile Francofoniei cu un bilanț de 29 de medalii, din care şapte au fost de aur, nouă de argint şi 13 de bronz.

În acest sezon, Andrei Gafiţa a reuşit să câştige două titluri de campion naţional de tineret şi alte două medalii cu echipa CSM Suceava, a participat la Cupa Europei de marş, unde a fost cel mai bine clasat atlet din România la seniori, locul 42 din 74, şi a ocupat locul 23 la Campionatul European de Tineret, toate în proba de 20 kilometri marş.

Andrei Gafiţa a intrat în vacanţă cu gândul la sezonul competiţional următor, când îşi doreşte să facă baremul pentru Campionatul European de seniori, ce va avea loc în Germania, la Berlin.