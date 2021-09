Timp de trei zile, la sfârșitul săptămânii trecute la Omis, în Croația, a avut loc Cupa Mondială Masters (old-boys) la handbal masculin. Pentru prima oară printre protagoniste s-a numărat și HC Bucovina, echipă alcătuită în majoritate din foști jucători suceveni, dar și doi sportivi de la Reșița și Târgu Jiu, formație care a evoluat la categoria plus 35 de ani.

Gruparea română a câștigat primul meci cu 18-3 cu HC Dubai, apoi cu 15-9 cotra celor de la VRK Trogir, formație din Croația. În urma acestor rezultate, HC Bucovina a disputat finala competiției cu Dramac Group Austria. La finele timpului regulamentars corul a fost egal, 13-13, însă românii s-au impus după aruncările de la 7 metri cu 3-2.

”A fost un turneu de excepție în care am reușit să punem numele României și Bucovinei la loc de cinste. Organizarea a fost foarte bună, iar atmosfera a fost una incredibilă realizată de o echipă din Hunedoara care a concurat la categoria plus 50 de ani.

Vrem să mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat, Railex, Interconti, Crystals of London, Industrial Pizza Pub, SUCT, Wood Project, Olcab și Concept ECO și nu în ultimul rând celor de acasă care ne-au trimis permanent mesaje de încurajare.

Finala a fost una epică în care ne-am confruntat cu o echipă bună alcătuită în majoritate din sportivi din fosta Iugoslavie. Eroul nostru în ultimul act a fost Cristian Ionescu, zis și Paloma, care a fost senzațional.

Pe lângă medalia de aur obținută de echipa noastră, am mai câștigat și două premii individuale, cel mai bun jucător, Mihai ”Mișa” Rohozneanu și cel mai bun portar, Cristian Ionescu ”Paloma”.

Din echipa HC Bucovina au făcut parte jucătorii, Mihai Rohozneanu, Gabriel Marcu, Alexandru Crăciun, Vlad Glucovschi, Costel Savu, Simion Sofian, Doru Alexa, Valentin Popescu, Cezar Mihai și Răzvan Bernicu. Antrenor a fost Răzvan Bernicu.