Tinerii handbalişti ai Clubului Sportiv Universitar din Suceava au reuşit să câştige medalia de bronz la turneul final al Campionatului Naţional pentru juniori IV, ce a avut loc la Bacău, la finele săptămânii trecute. Competiţia a dunat la start cele mai bune 16 echipe din ţară.

CSU Suceava a făcut parte din grupa B, alături de echipele Academia de Handbal Minaur Baia Mare, CSM Ploieşti şi HC Adrian Petrea Reşita. În prima partidă, sucevenii au întâlnit echipa din Baia Mare, iar prima repriză a fost una echilibrată, scorul la pauză fiind 12-12. CSU a dominat partea a doua şi s-a impus în final cu 25–20.

După jocul bun prestat în duelul cu maramureşenii, a urmat partida împotriva echipei CSM Ploieşti, o grupare extrem de organizată, cu jucători incomozi din punct de vedere al taliei inferioare faţă de celelalte echipe, iar după o evoluţie a sucevenilor destul de ştearsă, meciul s-a încheiat la egalitate, 21-21. În ultimul joc din cadrul grupelor principale, CSU Suceava a trecut fără emoţii de HC Adrian Petrea, scor 30-13. Cu cele două victorii şi un rezultat de egalitate, CSU a câştigat grupa B, calificându-se în grupele principale şi câştigând dreptul de juca pentru locurile 1-8.

În primul meci al grupei principale I, elevii lui Vasile Boca s-au impus în faţa gazdelor de la CS Ştiinţa Municipal Bacău, după o evoluţie constant bună pe toată durata meciului, scor 27–23, iar în al doilea meci au trecut cu 28–13 de ACS Olimpic Mizil. În semifinalele competiţiei, CSU a ratat intrarea în finală după cu joc pierdut cu 23–26 în faţa echipei HCM Torok Râmnicu Vâlcea, meci în care sucevenii s-au apărat slab şi au ratat foarte mult în atac. În finala mică, pentru medalia de bronz, sucevenii au întâlnit din nou Bacăul, dar de această dată au câştigat mult mai clar, scor final 24–13.

„Obţinerea medaliei de bronz este o performanţă foarte bună pentru noi. Această generaţie mai are la activ un loc II, ocupat în sezonul 2014-2015, şi un loc V, ocupat anul trecut. Turneul de anul acesta a fost unul organizat foarte bine, extrem de disputat şi echilibrat, campioana naţională fiind clubul CSM Bucureşti, club puternic, care de câţiva ani a început să investească mult şi la nivelul juniorilor, iar echipa de pe locul II a fost Vâlcea, o echipă care anul acesta a evoluat şi-n campionatul naţional de juniori III. Am avut o şansă bună să disputăm finala mare, dar din păcate forma slabă din semifinala cu Vâlcea ne-a costat. Băieţii au reuşit să se mobilizeze bine pentru finala mică, acolo unde am învins gazdele de la Bacău. Vreau să felicit copiii pentru faptul că deşi a fost un an foarte greu, unii dintre ei fiind şi componenţi ai echipei de juniori III, au reuşit să-şi îndeplinească obiectivul, care era clasarea pe podiumul naţional. Părinţii au fost alături de noi pe durata celor patru zile şi-n numele întregului grup vrem să le mulţumim frumos pentru tot!

Ţin să mulţumesc domnului director Sorin Raţă, care a făcut toate eforturile ca grupele de juniorii să poată evolua în competiţiile de anul acesta, colegilor de la echipa de seniori Andrei Iulian şi Ioan Tcaciuc, colegilor de la juniori Daniel Ionasciuc şi Ionuţ Greţcan, cu care am colaborat, jucătorilor de la echipa mare a universităţii şi tuturor celor care au fost alături de noi pe parcursul întregului an competiţional’’, a declarat antrenorul Vasile Boca.

Pe lângă medalia de bronz, sucevenii au câştigat şi două din premiile speciale acordate de Federaţia Română de Handbal. Daniel Stanciuc, interul stânga de la CSU, a fost declarat „Cel mai bun apărător”, iar Alexandru Reuţ a primit titlul de „Cea mai bună extremă stânga’’ a naţionalelor de juniori IV.

CSU a participat la turneul final cu un lot format din sportivii: Dan Gaşpar, Alexandru Bălaşa, Ştefan Leonte – portari, Sebastian Spatariu, Rareş Florescu, Ştefan Neagu, Alexandru Reuţ, Claudiu Stejar, Daniel Stanciuc, Emilian Huţuleac, Cătălin Zariţchi, Matei Botezat, David Duman, Matei Bejenariu şi Teodor Ilucă.