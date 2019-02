Echipa ”Filatronics Junior” , formată din Buliga Emanuel, Duciuc Sabina, Isepciuc Luca, Livanu Levi, Ștefănoaia Mara și Ștefănoaia Mihai, elevi în clasa a III-a la Liceul Teoretic ”Filadelfia” din Suceava, au obținut premiul ”Profesionalism” în cadrul competiției FIRST LEGO League Junior, care a avut loc sâmbătă, 16 februarie, la Universitatea Politehnică din Bucureşti. Anunțul a fost făcut de Mariana Lionte, antrenorul echipei, profesor învățământ primar la Liceul Teoretic ”Filadelfia”.

”În fiecare an, programul educațional FIRST LEGO League Junior oferă o provocare nouă și interesantă pentru a stimula creativitatea copiilor cu vârste între 6 și 10 ani. Anul acesta provocarea a fost intitulată MISSION MOON, explorarea vieții pe lună. Echipa Filatronics Junior a proiectat soluţii şi a investigat problemele ce trebuie rezolvate pentru a putea locui pe Lună. Folosind setul inspirațional LEGO Education ca punct de plecare, ei au creat un model propriu cu ajutorul elementelor LEGO. Pe măsură ce au lucrat, au învățat abilități de bază în inginerie și programare folosind LEGO Education We Do 2.0 și au aplicat aceste concepte pentru a-și anima propriul model. S-au documentat și, prin modelul creat, au arătat cum pot fi rezolvate provocările pe care oamenii le întâmpină atunci când călătoresc sau petrec perioade mari de timp în spaţiul cosmic, ce ar putea mânca şi bea pe lună, cum vor putea respira sau de unde vor lua energia. De-a lungul experienței lor, echipa a respectat valorile fundamentale ale FIRST LEGO League Junior, sărbătorind descoperirea, munca în echipă și profesionalismul demn (Gracious Professionalism)”, a explicat Mariana Lionte.