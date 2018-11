O medalie de aur, 6 de argint, una de bronz și 2 mențiuni pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, desfășurată la Beijing-China în perioada 1-11 noiembrie. Două dintre medaliile de argint au fost câștigate de elevi de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Este vorba de Paul Rebenciuc (clasa a XI-a) și David Turturean (clasa a X-a), acesta participând la competitie cu bani stransi din donatii. Paul Rebenciuc a obținut și un premiu special pentru punctaj maxim absolut la proba observațională. Elevii suceveni sunt pregătiți la fizică de către profesorii Sorin Golda și Petru Crăciun.

Lotul României a fost format din două echipe a câte cinci elevi fiecare. Pregătirea premergătoare compeției s-a făcut la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava. De altfel lotul național a fost însoțit la Beijing de universitarul sucevean Cristian Pîrghie, profesorii Petru Crăciun și Victor Păunescu.