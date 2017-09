Pe parcursul săptămânii trecute, Mangalia a găzduit Campionatele Naţionale de box feminin. Clubul Sportiv Municipal Suceava a participat în competiţie cu sportivele Maria Polonic, la categoria 63 de kilograme şi Romina Iosub, la categoria 57 de kilograme, care au concurat în întrecerea junioarelor. Ambele pugiliste pregătite de Andu Vornicu au avut o prestaţie remarcabilă, chiar dacă au avut în faţă adversare puternice, de la cluburi de prestigiu din România. Astfel, Maria Polonic a izbutit să-şi treacă în palmares titlul de campioană naţională, în vreme ce Maria Iosub a intrat în posesia medaliei de bronz.

„Sunt două rezultate de excepţie, pe măsura muncii depuse la antrenamente. Au respectat cu stricteţe programul de pregătire şi pot să spun că mă aşteptam ca Maria şi Romina să confirme, mai ales că în ultimii ani s-au întors tot timpul cu medalii de la competiţiile naţionale. Prin aceste performanţe sper să putem atrage atenţia autorităţilor locale, astfel încât să se deschidă puşculiţa şi pentru box. În încheiere aş dori să mulţumesc pentru sprijin Clubului Sportiv Municipal Suceava şi oamenilor de afaceri Mihai Ududec, de la Inter Conti şi Sergiu Rotari, de la Oscar Cleaning”, a declarat antrenorul Andu Vornicu.

Următorul turneu cu participarea pugiliştilor de la CSM Suceava va avea loc în Republica Moldova, la jumătatea lunii septembrie.

“După multă muncă, sacrificii nenumărate și eforturi, am ajuns acolo unde mi-am propus și unde îmi e locul, printre vârfuri. Cu ambiția de care am dat dovadă, am reușit să devin campioană națională la junioare, îndreptându-mă cu pași repezi spre visul meu măreț. Țin să menționez că toate câștigurile sunt datorate persoanei care m-a sprijinit cel mai mult și m-a ajutat să progresez. De aceea, îi mulțumesc antrenorului Andu Vornicu pentru răbdarea și ajutorul depus pentru a fi o învingătoare. Nimic nu poate deveni realitate fără susținerile din partea familiei și celor dragi, cărora le mulțumesc din suflet pentru toate încurajările, sprijinul și gândurile bune de care am avut mare nevoie” a declarat Maria Polonic.