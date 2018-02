Atleţii suceveni şi-au confirmat valoarea şi în ultima zi a finalelor Campionatului Naţional de Atletism în sală rezervat seniorilor şi tineretului. Andrei Dorin Rusu, de la Clubul Sportiv Municipal Dorna Vatra Dornei, care a reuşit în prima zi să câştige două titluri naţionale în proba de 1500 de metri, atât la tineret, cât şi la seniori, după 3 minute, 48 de secunde şi 86 de sutimi, a repetat performanţa şi în proba de 3.000 de metri. Andrei Dorin Rusu şi-a doboarât recordul personal în această probă, după 8 minute, 7 secunde şi 96 de sutimi, el cucerind implicit medalia de aur şi la seniori şi la tineret. Aceste performanţe i-au permis sportivului de la CSM Dorna Vatra Dornei calificarea la Campionatul Balcanic de sală, ce va avea loc în Turcia, la Istambul, pe 17 februarie.

Antrenorul Cristian Prâsneac s-a arătat foarte mulţumit de acest debut în forţă a elevului său în competiţiile naţionale din 2018 şi a ţinut să mulţumească celor ce-l ajută pe Andrei, Aqua Carpatica, Coloana Center Vatra Dornei, Vila Iulia Vatra-Dornei, West Oximoron Vatra Dornei, Casa Bucovineană Vatra Dornei, dar şi Primăriei şi Consiliul Local Vatra Dornei, primarului Ilie Boncheş şi preşedintelui CSM Dorna Vatra Dornei, Mircea Rusu.

O altă atletă din judeţul Suceava care s-a remarcat la aceste Campionate Naţionale indoor a fost Andreea Doroftei, sportivă din Câmpulung Moldovenesc antrenată la Clubul Sportiv Municipal Suceava de Erzilia Țâmpău.

Andreea Doroftei a obţinut titlul de vicecampioană naţională în proba de 1500 de metri la tineret, în timp ce la senioare a terminat a cincea. Aflată în primul an de tineret, Andreea a reuşit în ultima zi a Naţionalelor să urce din nou pe podium, cu un loc III în proba de 3000 de metri la tineret, la seniori terminând pe locul şase.

„După un an 2017 în care a concurat mai mult la alergare montană, dar nu a neglijat competiţiile de pistă, Andreea a început promiţător acest an, cu două medalii. Având în vedere că este în primul an de tineret şi a alergat cu sportive şi cu doi ani mai mari ca vârstă, acest lucru ne dă speranţe în continuare la mai multe performanţe. Sperăm ca-n eforturile noastre de a urca tot mai sus să fim sprijiniţi în continuare de Primăria şi Consiliul Local Suceava şi CSM Suceava”, a explicat antrenoarea Erzilia Țâmpău.