În luna iulie, a patra săptămână este dedicată de Film Now pasionaților de producții SF. Luni, 19 iulie, de la ora 20:00, Film Now prezintă Limitless/ Dincolo de limite. Un scriitor cu o carieră ratată ia un medicament experimental, care îi oferă oportunitatea de a-și folosi creierul la potențial maxim. Problemele încep să apară de-abia atunci când ceea ce pastila îi oferă este atât de spectaculos încât protagonistul, Eddie (Bradley Cooper), vrea tot mai mult, devenind astfel dependent. Dintr-un scriitor a cărui carieră era în declin, el devine un om de afaceri de succes, atrăgând atenția unui mogul al lumii financiare. Între timp, însă, efectele secundare ale medicamentului devin tot mai evidente. Află care sunt acestea și dacă protagonistul va mai putea reveni vreodată la normal doar la Film Now!

Marți, 20 iulie, de la ora 18:15, Film Now difuzează Green Lantern/ Green Lantern: Protectorul Universului. Producția te pune față în față cu mesageri ai păcii și ai dreptății: soldații Green Lantern. Aceștia sunt Protectorii Universului, menținând ordinea intergalactică cu ajutorul unor inele care le acordă superputeri. Atunci când un nou inamic amenință să distrugă echilibrul universal, singura șansă o reprezintă cel mai nou recrut: un pământean, pe numele său Hal Jordan (Ryan Reynolds). El este primul om ales vreodată să facă parte din Green Lantern, iar șansele nu sunt tocmai de partea lui. Dar dacă va reuși, va salva Pământul, Universul și va deveni unul dintre cei mai mari războinici ai acestei forțe de elită. Vezi cum se va termina „Green Lantern” doar la Film Now!

Pokémon: Detective Pikachu/ Pokémon: Detectiv Pikachu se vede la Film Now sâmbătă, 24 iulie, de la ora 20:00. Atunci când cunoscutul detectiv Harry Goodman dispare misterios, fiul său, Tim, vrea să afle ce s-a întâmplat. Acestuia îi vine în ajutor fostul partener Pokémon al lui Harry, detectivul Pikachu, adorabil și foarte competent. Cum Tim este singurul om care poate vorbi cu Pikachu, cei doi își unesc forțele pentru a dezlega misterul. Cu încasări de aproape 500 de milioane de dolari la debut în întreaga lume, producția adaugă o nouă aventură de familie la predilecția mondială care s-a creat în jurul conceptului Pokémon. Urmărește aventura micului detectiv galben, doar la Film Now!

Producțiile SF ale lunii iulie, dar și multe alte filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume, sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.