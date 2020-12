Faptul ca fostul presedinte al Americii s-a imbolnavit in luna octombrie a acestui an de Covid-19, nu a generat decat curiozitati in jurul sau referitoare la starea de sanatate si modul in care va fi tratat. Acesta a acordat incredere unui medicament cu anticorpi de la Regeneron ce l-a ajutat in recuperarea sa rapida.

Trump a declarat la Casa Alba, dupa ce a iesit din spitalul Centrul Medical Militar National Walter Reed unde a fost internat, faptul ca se simte foarte bine si ca in viitor va pune disponibil tratamentul care l-a ajutat pe el pentru toti americanii. Medicamentele care i-au fost administrate sunt de la Regeneron si Eli Lilly si ar avea ca scop reducerea simptomelor in cazurile mai grave de Covid-19.

Cu toate acestea, exista o ingrijorare referitoare la stocul acestor medicamente, deoarece nu ar fi suficiente pentru a trata un numar mare de pacienti. Produsele sunt destul de complicat de fabricat, iar compania Regeneron a declarat ca pana la sfarsitul lunii noiembrie erau doar doze suficiente pentru 80.000 de americani, in timp ce Eli Lilly avea la dispozitie 250.000 de doze.

In medie, peste 200.000 de americani sunt diagnosticati in prezent cu Covid-19 in fiecare zi, potrivit datelor oferite de catre Universitatea Johns Hopkins. Cei de la conducere se asteapta sa aiba nevoie de rationalizarea medicamentelor pentru anticorpi.

Secretarul Americii pentru sanatate, Alex Azar, a declarat public faptul ca oamenii asteapta tratamente care sa ii vindece, insa dozele nu se pot produce rapid ca sa ajunga pentru toti in acelasi timp. Acesta a spus ca ar trebui mult mai multe doze de anticorpi si alte tipuri de tratamente, necesare pentru cei care au un risc crescut de a contacta Covid-19 sau pentru cei care sunt la terapie intensiva. Potrivit medicilor, acestea ar putea reduce spitalizarea de la 50% si pana la 70%.

Insa medicamentele nu sunt atat de simplu de administrat. In primul rand, acestea sunt administrate prin perfuzie intravenoasa, astfel incat pacientii trebuie sa mearga la centrele medicale unde se poate face acest lucru cu masti sau cu viziere medicale pentru a se proteja.

O alta problema este ca medicamentele trebuie administrate devreme, inca de la debutul infectarii cu Covid-19. Instructiunile FDA (Food and Drog Administration) pentru furnizorii de servicii medicale afirma ca acestea trebuie administrate cat mai curand posibil dupa diagnostic si in termen de 10 zile de la aparitia simptomelor. Exista si recomandari impotriva utilizarii medicamentelor: odata ce pacientii sunt foarte bolnavi si sunt spitalizati, acest medicament nu trebuie administrat.

Cu toate acestea, persoanele care au peste 65 de ani sau cei care au diferite comorbiditati si care au un test de covid pozitiv au prioritate in administrarea tratamentului. Acestia ar trebui sa caute in centrele medicale sa isi administreze anticorpul monoclonal Lilly sau Regeneron care poate sa reduca dramatic riscul spitalizarii, mai ales ca in aceasta perioada spitalele sunt foarte aglomerate.

In prezent, inca este o provocare pentru sistemul de sanatate sa livreze aceste medicamente la un numar tot mai mare de americani. Nu este deloc o sarcina usoara pentru nici un stat din SUA, unele neavand posibilitatea sa achizitioneze acesti anticorpi, finantarea fiind o reala problema.

Compania Eli Lilly a mentionat ca administrarea medicamentelor pentru anticorpi prezinta provocari unice pentru sistemul de sanatate si a mai spus ca inca lucreaza pentru a se asigura ca pacientii care au nevoie de medicament il si pot obtine. Compania deruleaza o serie de programe pilot prin Operatiunea Warp Speed, inclusiv unul cu compania farmaceutica CVS pentru perfuzii la domiciliu.