Și medicii de familie din județul Suceava s-au aliniat protestului național și au anunțat că, din 3 ianuarie, acordă doar consultații gratuite, nu și rețete compensate sau trimiteri. Medicii spun că nu au semnat contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate și cer mai mulţi bani pentru medicina primară, dar şi înlăturarea birocraţiei. Pe de altă parte, reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate spun că unii medici au semnat deja contractele adiționale pentru că au înțeles că doleanțele lor pot fi luate în calcul doar la noul contract, pentru 2018.

Medicii de familie au inițiat un protest care se materializează prin nesemnarea contractelor adiționale cu CAS. Dr. Irina Badrajan, purtătorul de cuvînt al Asociației Medicilor de Familie Suceava a explicat ce înseamnă acest lucru pentru pacienți: ”medicii vor fi prezenți la cabinetele lor, vor acorda consultații pro-bono, adică nu vor percepe taxă pentru acest serviciu. Așa am hotărît deoarece noi vrem să venim în sprijinul pacientului care vrem să se adreseze în continuare nouă, atunci cînd are nevoie. Nu vom elibera, însă, acte în contract cu CAS, adică rețete compensate și bilete de trimitere și asta pentru că nu avem contractele semnate și am dori să prelungim acest protest pînă cînd decidenții vor înțelege că satisfacerea doleanțelor noastre este de mare urgență. Este vorba de acordarea unor procent mai mare pentru medicina de familie – un procent satisfăcător fiind în jur de 12 la sută – procent care a înghețat, însă, în viziunea decidenților, la 5, 8 la sută. Nu putem merge în continuare așa deoarece vom da faliment în anul 2018. Bugetul alocat este pentru întreținerea cabinetului și acordarea unui act medical de calitate, tot pentru pacient. O a doua mare doleanță a fost aceia a debirocratizării actului medical și, bineînțeles, în aceasta fiind inclusă și buna funcționare a sistemului informatic, lucru care ne-a dat mult de furcă în ultima vreme pentru că sistemul a făcut erori grosolane care au fost plătite de medicul de familie, în general. Pacienții trebuie să înțeleagă că acest protest nu este împotrriva lor, ci în sprijinul lor și că noi, de fapt, dorim ca pacientul să beneficieze de ce ceea ce el are nevoie la nivelul medicinii sec. 21. S-a încercat o manevră care nu face onoare decidenților de a arăta că medicii vor ceva pentru binele lor, că trebuie să se gîndească la binele pacientului și la confortul acestuia, dar întrebarea este dacă dumnealor se gîndesc la asta. Sunt convinsă că nu, atîta vreme cît am primit numai promisiuni deșarte și nimic care să fie stipulat într-un act normativ”. Ca urmare, menționează dr. Badrajan, ” pacienții din Suceava pot să vină la cabinete dacă au nevoie, persoanele care au afecțiuni acute vor beneficia de consultație și de rețetă simplă, iar pentru cei cronici vom încerca să facem un minumum de necesitate de medicamente pe care să și le cumpere, deocamdată, sperînd ca în cîteva zile probleme pe care le-am pus pe tapet să fie rezolvate”. ”Prezentați-vă, vă rog, la cabinet, aici veți primi și explicații și veți primi și ajutor pentru a parcurge aceste zile în bune condiții. Repet, nu vom percepe bani pentru acordarea consultațiilor”, a subliniat Badrajan. De asemenea, ea a precizat că medicii de familie pot acorda concedii medicale pentru boală sau maternitate pentru că au un contract separat cu CAS pentru eliberarea de concedii medicale, contact care nu prevede neapărat contractul celălalt cu CAS.

Dr. Badrajan a mai arătat că nici un medic de familie din județul Suceava nu a semnat contractul adițional cu CJAS. ”S-a spus că sunt medici din țară care au semnat, dar, dacă au semnat, au semnat ceva anterior, care nu este legal. Adiționalul a apărut în Monitorul Oficial în 22 decembrie, iar nici un contract nu poate deveni legal decît în momentul în care apar normele, iar acestea au apărut pe data de 28 decembrie. Este greu de crezut că în 29 decembrie CAS-urile au făcut adiționale pentru toți medicii. Așa încît, cei care au semnat ceva au semnat la presiunea și amenințările unor case din alte județe, cererea este ilegală pentru a face un contract adițional pentru că nu se face referire în norme la prelungirea contractului, ci la stabilirea unui nou contract, ceea ce va fi la 1 aprilie 2018. Dacă au semnat un contract făcut deja și aceasta este o ilegalitate pentru că ar fi trebuit să aibă data de 29 și este greu de crezut că s-a întîmplat. Deci, pe undeva este și o campanie de dezinformare ca să ne dezbine și să arate că marea majoritate a medicilor au semnat, ceea ce nu este deloc adevărat”, a declarat Badrajan. Aceasta a ținut să precizeze că CAS Suceava a urmat litera legii, nu a amenințat medicii, nu i-a pus să semneze lucruri fără valoare, urmînd ca medicii să meargă la CAS cu raportările care sunt de făcut și să stabilească dacă vor semna sau nu aceste contracte. ”Eu sper ca ai mei colegi să fie înțelepți și să reziste pe baricade pentru că altfel de vom afunda și mai tare într-o situație din care nu vom mai putea ieși”, a declarat Badrajan.

Pe de altă parte, șeful Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristi Bleorțu, spune că unii medici au semnat deja contractele adiționale pentru că au înțeles că doleanțele lor pot fi luate în calcul doar la noul contract, cel pentru 2018.

Șeful UPU de la Spitalul județean Suceava, dr. Liviu Cîrlan, a declarat că serviciul nu a fost miercuri mai aglomerat din cauza protestului și că ar fi venit chiar și pacienți cu bilete de trimitere de la medicul de familie.

Protestul medicilor este susținut de Asociația Colegiul Pacienților. ”În calitate de factori responsabili pentru apărarea dreptului pacienților la sănătate, nu avem altă opțiune decât să luptăm împreună pentru salvarea accesului pacienților noștri la servicii medicale de bază. Susținem acest demers și suntem solidari cu aceste acțiuni de protest datorită faptului că se impune a fi avertizată actuala clasă politică, precum și instituțiile responsabile privind sustenabilitatea sistemului național de asistență medicală primară, cu privire la situația de criză majoră, prelungită, în care se află acest segment de îngrijire a pacienților. Asistența primară medicală este esențială, medicii de familie reprezintă primul punct de interacțiune a pacienților cu sistemul medical. Finanțarea asistenței medicale primare este de numai 5’%, cea mai mică din Europa, în raport cu alte state europene unde finanțarea depășește 15%. Există probleme și cu limitarea numărului de consultații, dar și cu limitarea posibilității de a prescrie rețete pentru anumite boli, precum și cu valoarea decontării serviciilor medicale primare. Există o legislație neclară și contradictorie și considerăm că sistemul medical are nevoie de reglementări clare și nu interpretabile”, a declarat Dana Maxim, președintele Asociației Colegiul Pacienților, Sucursala Suceava.