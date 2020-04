Medicii de familie suceveni solicită reglementarea de urgenţă a două probleme care îi pun, în această perioadă într-o situaţie conflictuală cu pacienţii. Colegiul Medicilor Suceava a transmis că autorităţile trebuie să rezolve o problemă de maximă urgenţă, de clarificare legislativă. „Această problemă ne pune pe noi, medicii de familie, într-o situaţie conflictuală cu pacienţii care îşi vor drepturile şi de asemeni, cu reprezentanţii locali ai Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, a transmis Colegiul Medicilor Suceava. Astfel, într-o scrisoare deschisă adresată autorităţilor, Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) precizeaza ca a identificat doua aspecte practice care aduc prejudicii importante masurilor de distantare sociala, neaparat necesare in conditiile epidemiei de COVID-19. Primul ţine de metodologia birocratica prin care un pacient poate beneficia de bilet de trimitere pentru investigatii paraclinice, internare sau consult la medici de alte specialitati. Medicii de familie mai sesizează faptul că noua legislatie legata de procedura de eliberare a concediilor medicale pentru persoanele care s-au aflat in izolare la domiciliu (OMS 414, 497 si 502), legislatie incompleta si insuficient de clara.

“In acest moment, este neclar daca pentru eliberarea concediilor medicale pentru carantina persoanelor izolate la domiciliu, medicul de familie are nevoie de declaratia pe proprie raspundere a pacientului si daca are nevoie de documentul de la DSP care atesta perioada in care pacientului i s-a aplicat masura de izolare la domiciliu. Aceasta neintelegere a generat abordari diferite ale DSP-urilor din tara si creeaza prejudicii pacientilor”, se precizeaza in documentul semnat de presedintele SNMF, Dr. Dina Mergeani.

Potrivit sursei citate, odata clarificata aceasta metodologie, este necesara introducerea ei in OMS 502, precum si in contractul de eliberare de concedii medicale al cabinetelor de medicina de familie, printr-un act aditional.

“Solicitam, de asemenea, clarificarea statutului persoanelor care s-au autoizolat la domiciliu conform prevederilor art. 1 alin. (3) lit. d) din OMS 414 si introducerea acestei categorii in anexa 2 a OMS 414”, mai precizeaza conducerea SNMF.