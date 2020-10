În cele din urmă, medicii de familie suceveni implicați direct în gestionarea pacienților infectați cu noul coronavirus își vor primi stimulentul de risc. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de șeful Casei Județene de Sănătate, economistul Cristi Bleorțu. El a declarat: „Am transmis, din nou, la Casa Națională de Sănătate, lista cu beneficiarii pentru cele două luni din perioada stării de urgență. În perioada următoare, li se va acorda stimulentul risc atît medicilor de familie și salariaților acestora, cît și farmaciștilor. Noi le-am solicitat acestor furnizori de servicii medicale lista cu persoanele care au interacționat cu bolnavii de COVID. Am trimis numărul de persoane la Casa Națională de Sănătate și urmează să primim fondurile pentru a le acorda beneficiarilor”. Cristi Bleorțu a mai spus că în spitale s-a acordat, deja, stimulentul de risc. El a adăugat: „Dintr-o omisiune, dintr-o eroare, nu au fost transmiși toți beneficiarii din Spitalul Județean. Mai sînt 94 de persoane care-și vor primi banii în scurt timp”. Stimulentul de risc este în cuantum de 2.500 de lei brut.

