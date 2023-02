În cursul zilei de astăzi, la inițiativa managerului Spitalului Județean Suceava , dr. Alexandru Calancea a avut loc o acțiune de prevenire a corupției cu scopul conștientizării consecințelor implicării în fapte de corupție. „Activitatea a fost realizată cu suportul profesional și instituțional al D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție Suceava, reprezentată de comisarul șef de politie Marius Asmarandei”, se arată într-un comunicat al Spitalului Județean Suceava. Potrivit aceleiași surse, activitatea a vizat prevenția și conștientizarea consecințelor implicării în fapte de corupție. La acțiune au fost invitat membrii comitetului director din cadrul spitalului, toți șefii locurilor de muncă, respectiv medici, asistenți, șef serviciu și birouri, precum și / sau înlocuitori ai acestora, reprezentanții tuturor sindicatelor și orice angajat din spital care prezintă interes pentru activitatea de informare și conștientizare.

„Având în vedere că activitatea s-a dorit a fi dinamică, invitații au avut posibilitatea de a-și expune în cadrul întrevederii întrebările sau nelămuririle cu privire la prevenirea faptelor de corupție”, se mai spune în comunicat.