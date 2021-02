Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut astăzi un apel disperat către medicii din oraș să încheie contracte de prestări servicii pentru ca cele cinci centre de vaccinare să devină operaționale. Lungu a arătat că e nevoie de 10 medici, 20 de asistenți și 10 registratori precizând că până acum doar trei medici și-au arătat disponibilitatea de a lucra în centrele de vaccinare. Primarul a explicat că în primă fază se dorește deschiderea va două centre de vaccinare cele de la Colegiul Național Ștefan cel Mare și de la Școala 11 din Burdujeni. El a precizat că medicii și asistenții medicali de la medicina școlară nu pot fi folosiți în centrele de vaccinare deoarece au atribuții in reluarea scolii.

”Din păcate avem aici o mare problemă. Nu sunt doritori. Noi am avut discuții la DSP, ne-am adresat Colegiului Medicilor cu adresă, am avut discuții la Primărie cu președinta Asociației Medicilor de Familie cu o parte dintre medicii de familie. Nouă ne-ar trebui minim 10 medici dacă mergem pe un sigur flux de vaccinare, 20 de asistenți și 10 registratori la centrele din Suceava. Din păcate până acum sunt doar trei medici doritori și nu avem nici un echipaj complet să deschidem măcar un centru. Noi vrem să deschidem în primă etapă două centre cel de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” și cel de la Școala 11 din Burdujeni”, a spus Lungu.

El a menționat că o altă problemă o reprezintă faptul că nici un medic nu vrea să fie medic coordonator de centru. ”Nici un medic nu vrea să fie medic coordonator și aici ne-au spus că principalul motiv este că nu au indemnizație suplimentară. Toți medicii sunt plătiți la fel. Din punctul lor de vedere, spuneau medicii de familie, medicul coordonator care are cea mai mare responsabilitate ar trebui să aibă indemnizație suplimentară. Sunt plătiți toți cu 90 de lei pe oră, asistenții medicali cu 45 de lei oră și registratorii cu 20 de lei pe oră”, a spus primarul.

”Nu avem voie să ratăm această etapă de vaccinare”

Ion Lungu a făcut un apel de suflet către medici să încheie contracte de prestări servicii cu centrele de vaccinare arătând că asta înseamnă că vor da dovadă de solidaritate. ”Fac un apel de suflet la cadrele medicale în mod special la medicii din municipiul Suceava, la medicii disponibili fie că discutăm de medici de familie, medici pensionari, medici din policlinici private. Eu zic că este până la urmă și un gest de solidaritate, de responsabilitate civică. Eu zic că nu avem voie să ratăm această etapă de vaccinare. Primăria vrea să aibă o campanie de vaccinare reușită să imunizăm cât mai mulți oameni din oraș. Noi am pătimit cel mai mult cu acest coronavirus tocmai de aceea în această etapă trebuie să facem tot ceea ce putem să vaccinăm cât mai mulți suceveni. Sunt mulți doritori. Dragi medici din Suceava vă respect . Am fost alături de dumneavoastră în această perioadă grea de pandemie, de carantină, vă rog să dăm dovadă de solidaritate și vă rog să ne contactați la Primărie să putem semna aceste contracte de prestări servicii. Sper ca apelul meu să aibă efect. Am vorbit cu medici de familie sunt și ei obosiți, au fost și ei sacrificați în această perioadă, au avut mult de lucru dat totuși trebuie să facem acest efort pentru ca această campanie de vaccinare să fi o reușită”, a mai spus Lungu.