In conditii de adresabilitate crescuta din partea pacientilor pentru o anumita specialitate, se poate prelungi programul de lucru, anunță Casa de Asigurări de Sănătate Suceava. Prelungirea programului de lucru a fost aprobată, deja, în cazul a 24 de furnizori de servicii medicale. astfel incat mai multi pacienti au primit servicii medicale gratuite.

Potrivit șefului CAS Suceava, Cladiu Cobuz, medicii specialisti si managerii spitalelor publice (pentru cabinetele ambulatorii de specialitate ale spitalelor) pot solicita CAS Suceava majorarea programului. Prelungirea programului permite decontarea unui numar mai mare de consultatii medicale acordate persoanelor asigurate de catre medicii specialisti, arată Cobuz. Potrivit acestuia, în prezent, Casa de Asigurari de Sanatate Suceava are incheiate 111 contracte de prestari servicii medicale in ambulatorul de specialitate clinic cu un numar de 380 medici specialisti, incluzand si ambulatoriile de specialitate ale spitalelor publice. ”Comisia constituita conform prevederilor legale din reprezentanti ai CAS, DSP, Colegiului Judetean al Medicilor, asociatia sindicala si cea patronala a medicilor specialisti analizeaza necesarul de servicii medicale de specialitate si stabileste necesarul de medici specialisti pentru fiecare specialitate clinica si zona a judetului. Pentru specialitatile clinice o norma reprezinta un program de lucru de 7 ore in medie pe zi si, respectiv, de 35 ore pe saptamana”, a declarat șeful CAS. Acesta a subliniat că, pentru a veni in sprijinul asiguratilor, CAS Suceava nu a limitat si a aprobat de fiecare data solicitarile medicilor specialisti de prelungire a programului de consultatii, astfel incat mai multi pacienti au primit servicii medicale gratuite. ”In prezent avem un numar de 24 furnizori din ambulatoriul de specialitate care au program de activitate majorat, la nivelul intregului judet, specialitatile medicale fiind psihiatrie, dermatologie, diabet, oftalmologie, oncologie, neurologie, neuropsihiatrie infantila, ortopedie, pediatrie, medicina interna, ORL”, a mai spus Claudiu Cobuz.