Medicul stomatolog Ioan Costea regretă nespus trecerea la cele veșnice a colegului de breaslă și întemeietorului voleiului sucevean Traian Căldare. Acesta s-a stins din viață ieri, la vârsta de 90 de ani. Doctorul Costea a declarat prin telefon, la Radio Top, că îl știa de 50 de ani pe doctorul Căldare, iar diferența de vârstă dintre ei era de 11 ani. El a afirmat: „Am fost colegi de serviciu, am lucrat în același cabinet, eram prieteni de familie, neamuri, am botezat, am cununat… ”. Doctorul Costea a completat: „Traian Căldare a fost un foarte bun medic stomatolog, unul adevărat, un profesionist de înaltă ținută. El a folosit stomatologia ca să sprijine voleiul sucevean. Să fim clari, dacă nu era el, echipa nu ajungea unde a ajuns la vremea respectivă. Din banii câștigați, doctorul Căldare îi <sponsoriza> pe jucători, îi ducea pe acasă, îi culca acasă, îi chema la masă acasă. Au fost jucători de valoare crescuți de el. Mă gândesc la Udișteanu, Lulu Pancu, devenit antrenor, Vizitiu, Păcuraru, Vasile George, care a plecat în Italia, și Mîndru. A avut o activitate care i-a și fost recunoscută”. Totodată, doctorul Costea a arătat că doctorul Căldare era colecționar de picturi și de insigne și fanioane sportive. Doctorul Căldare era maestru emerit al sportului, posesor al Diplomei Academiei Olimpice, și cetăţean de onoare al Sucevei.