Cardiologul interveționist Roberto Haret este nemulțumit că medicii de la Spitalul Județean Suceava nu au luat poziție față de decizia Ministerului Sănătății de a transforma unitatea medicală într-un spital care să trateze doar persoanele infectate cu COVID-19. Medicul Haret a transmis un mesaj în exclusivitate pentru Radio Top Suceava:

„Acest mesaj este pentru colegii mei doctori (foști colegi) de la Spitalul Județean Suceava: Dragi colegi, mă așteptam ca astăzi să aveți o reacție extrem de virulentă referitoare la decizia oficialităților de a declara acest spital pentru tratamentul pacienților infectați cu coronavirus. Mă așteptam la o reacție din partea voastră. Știam că bucovineanul este om hotărît. O reacție extremă! Doar on line. Nu ați avut-o! Sînteți mulțumiți de destinația spitalului pe care o decid oficialitățile de la București? Când vă uitați la TV aveți părerea că nu ați putea să aveți propriile opinii în ceea ce privește reorganizarea sistemului medical sucevean? Excluzînd sistemul hidos care a existat? Vă rog să vă exprimați opiniile on line și să luați atitudine pentru că mulți dintre voi aici v-ați născut, aveți bunici, părinți, copii și cred că sînteți datori să apărați Cetatea de Scaun a Sucevei”.

Într-o intervenție telefonică la Radio Top în această dimineață, medicul Roberto Haret a cerut crearea unui front comun pentru ca Spitalul Județean Suceava să nu fie închis și transformat într-un spital care să-i trateze numai pe bolnavii infectați de noul coronavirus. Medicul consideră că, astfel, județul Suceava ar fi văduvit de asistență medicală de specialitate. Domnul Haret e de părere că ar fi suficient ca doar Spitalul Vechi din cadrul Spitalului Județean să fie transformat în spital CoVid. Roberto Haret a lucrat 7 ani la o clinică de cardiologie intervențională care a avut contract cu Spitalul Județean Suceava, iar în prezent montează stenturi la o clinică din Constanța.