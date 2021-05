Președintele Colegiului Medicilor Suceava, chirurgul Sorin Hîncu, a salutat prezența șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, în caravanele de vaccinare anti-COVID care în ultimele două zile ale săptămînii trecute au poposit la Calafindești și la Cîmpulung Moldovenesc. În total, au fost vaccinate 614 persoane, ceea ce e bine în condițiile în care județul nostru este codaș la vaccinare. Doctorul Hîncu a declarat, la Radio Top: „Faptul dă domnul Arafat a venit la Suceava este lăudabil. Dumnealui a vrut personal să se implice, să dea un imbold. În județul Suceava, rata de vaccinare este de vreo 15%, iar în România s-a ajuns la mult mai mult”. Legat de rata redusă de infectare de la nivelul județului nostru, de 0,14 la mia de locuitori, chirurgul a afirmat: „Este bine deocamdată, însă poate fi rău. Putem să ajungem din nou în top ca număr de îmbolnăviri, pentru că sîntem departe de a atinge imunitatea de grup. Foarte multe persoane nu sînt imune la virusul SARS-CoV-2. Cu ocazia relaxării, a vacanțelor, a revenirii acasă a celor din străinătate, s-ar putea să apară un virus mutant ce va găsi aici o populație receptivă numeroasă. Atunci, iar ne vom mira de ce se va întîmpla. Imunitatea de grup înseamnă că aproximativ 70% din populație are anticorpi. La noi e cam 15%. Eu sînt un susținător al vaccinării pe criterii medicale. Numai prin vaccinare putem face față acestei epidemii. Altfel vom fi vulnerabili”. Sorin Hîncu a completat: „Să sperăm că oamenii vor înțelege și se vor vaccina. Vor vedea că mii și mii și chiar milioane de oameni în lume s-au vaccinat și nu au pățit nimic, riscul fiind foarte, foarte, scăzut”.

