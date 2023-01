Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, medicul de familie Irina Badrajan, apreciază că numărul cazurilor de infecții respiratorii acute se va înmulți și mai mult, dat fiind faptul că s-au redeschis unitățile de învățământ. Doctorița crede că vârful infecțiilor respiratorii va fi atins în februarie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doamna Badrajan a declarat: „Transmisibilitatea este mult mai crescută în colectivitate. Copiii de până la clasa a IV-a nu sunt obligați să poarte mască, iar cei de la clasa a V-a încolo pot purta mască dacă se consideră. Apoi, profesorii sunt puși într-o situație foarte dificilă, întrucât ar trebui să aprecieze dacă un copil mai poate veni la școală sau nu după o simptomatologie exterioară, cum ar fi tusea, secrețiile nazale și starea generală. Însă, cred că părinții sunt destul de responsabili să-și dea seama că atunci când trimit copilul de acasă, acesta nu prezintă cumva semne de viroză respiratorie”. Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava solicită populației să adopte măsuri de protecție și ca, printre altele, să poarte mască în locurile aglomerate. De asemenea, Irina Badrajan a afirmat că nu recomandă antibioticele pentru tratarea virozelor decât în cazul în care apar complicații.

Doctorița a adăugat: „Din spusele pacienților, înțeleg că antitermicele, soluțiile de desfundat nasul, mijloacele de a descongestiona gâtul, ar exista și nu s-au întâmpinat greutăți deosebite. În schimb, antibioticele se pare că nu prea sunt și, în special, cele ce se adresează copiilor, antibioticele sub formă de siropuri sau soluții dispersabile. Atunci este puțin mai dificil de tratat aceste cazuri. Am putea să nu ajungem la ele dacă tratăm lucrurile din timp”. Medicul de familie sucevean a mai spus că majoritatea pacienților săi sunt adulți și că în această perioadă preferă să nu vină la cabinet, ci să telefoneze pentru a li se oferi anumite sfaturi. Irina Badrajan a precizat: „O parte din pacienți bat la ușa cabinetului, o parte sună la telefon. E o atitudine înțeleaptă aceea de a telefona atunci când simptomele de infecție respiratorie nu sunt atât de grave. Eu pot hotărî dacă persoana respectivă trebuie să vină să o văd sau dacă îi dau sfaturi la telefon. Această manieră de a trata situația este mult mai bună. În cazul copiilor, lucrurile se schimbă puțin, întrucât copilul are un alt mod de a reacționa la virozele actuale, și-atunci trebuie văzut”.