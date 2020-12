Directorul general al clinicii „Novaoptic” Suceava, medicul primar oftalmolog Cristina David, susține că se va vaccina împotriva noului coronavirus. Doctorița a precizat că și colegii săi se vor imuniza. Prezentă în studioul Radio Top, Cristina David a declarat: „Cu siguranță mă voi vaccina. Lucrînd în prima linie, lucrînd tot timpul cu pacienții, nu se pune în discuție faptul că nu trebuie să ne imunizăm. Deci, medicii, asistentele medicale, tot personalul care este implicat în primirea și îngrijirea pacienților are datoria și este responsabilitate profesională față de noi înșine și față de pacienți să ne protejăm și să ne imunizăm. Nu am constatat o reticență în cadrul colectivului nostru față de serul anti-COVID. Sîntem de acord că trebuie să facem acest pas”. Medicul oftalmolog sucevean a adăugat: „Trebuie să ne imunizăm pentru a putea stopa efectele pandemiei de care vrem cu toții să scăpăm, pentru a reveni la o viață normală”. Potrivit Cristinei David, cabinetele oftalmologice sînt incluse în prima etapă de vaccinare, fiindcă se află în categoria de servicii medicale ambulatorii.

