Gândirea creativă este una dintre cele 10 competențe cheie ale muncii în viitor, indiferent de domeniul sau de tipul de activitate ales, detaliază și rapoarte recente ale Forumului Economic Mondial. Competențele de gândire creativă sunt vitale și pentru acces la muncă valorizată, și pentru o viață împlinită și autonomă, și chiar și pentru dezvoltarea unor competențe pentru cultură democratică (de la empatie la toleranța pentru situații ambigue), căci capacitatea de a avea răspunsuri multiple la întrebări, de a genera idei creative sau a evalua și îmbunătăți idei existente sunt critice pentru funcționarea oricărei comunități.

În studiul OCDE, punctajele medii de gândire creativă ale tuturor elevilor români sunt sub media generală a țărilor participante și printre cele mai mici din țările OCDE europene, dar elevii din școli avantajate performează mult mai bine decât elevii din școli dezavantajate, cu o diferență de peste 19 puncte, una dintre cele mai mari din țările participante. Diferența de punctaj dintre elevii din școlile urbane și cele rurale este și ea cea mai mare dintre țările participante la studiu, de peste 14 puncte.

În acest context, școala și comunitatea de organizații nonprofit din jurul școlii pot face o mare diferență în a compensa dezechilibrul sistemic. Datele studiului OCDE arată că elevii care participă regulat, dar moderat, în activități care le încurajează gândirea creativă, cum poate fi programarea vizuală cu Scratch sau crearea de produse digitale pentru a rezolva probleme reale în cazul activităților STEAM, au punctaje mai bune de gândire creativă decât cei care participă în activități similare prea des sau prea rar.

Cele mai la îndemână micro-finanțări pentru a pilota astfel de activități în comunitățile care au nevoie cel mai mult de ele sunt finanțările Meet and Code, coordonate în România de Asociația Techsoup. Meet and Code este o inițiativă ce transformă programarea și competențele digitale într-o experiență creativă inspirațională pentru copiii și tinerii din România.

Iar în 2024, inițiativa adresează cu prioritate diferențele de acces la educație de calitate pentru programare și competențe de gândire creativă prin activități digitale pentru copii și tineri din grupuri dezavantajate. Meet and Code este susținut de compania Amazon în 13 țări europene.

Cum funcționează Meet and Code: organizațiile nonprofit din România aplică pentru finanțări de 500€ pentru a organiza evenimente cu și despre tehnologie pentru grupuri dezavantajate

Organizațiile nonprofit din România, inclusiv asociații de părinți, elevi, profesori, pot propune spre finanțare ateliere de competențe digitale avansate sau robotică, cursuri de inițiere în programare, experiențe de programare creativă, evenimente de dezvoltare de aplicații și produse digitale care răspund unor provocări sociale și multe altele!

Înscrierile se fac pe website-ul oficial al programului: www.meet-and-code.org/ro/ro/registration-info

Organizațiile care doresc să aplice își pot înscrie proiectele pe website-ul oficial al programului până pe 30 septembrie, urmând ca evenimentele să fie organizate până pe 31 octombrie 2024.

8 ediții consecutive de Meet and Code: zeci de mii de elevi participanți la activități educaționale STEAM

Din 2017 până în acest an, 253 de organizații au realizat 613 activități educaționale de programare și tehnologie care au ajuns la peste 24.600 de copii și tineri în cadrul programului coordonat de către Asociația Techsoup. Valoarea totală a finanțărilor acordate s-a ridicat la 183.900 EURO.

,,Motivația din spatele proiectului We help by coding – RoboFriend a fost lipsa resurselor educaționale adecvate, instabilitatea financiară care caracterizează mediile defavorizate din care au provenit beneficiarii evenimentului și lipsa expunerii la tehnologie, ce împiedică semnificativ dezvoltarea acestora (…), iar proiectul nostru a avut ca scop să doteze participanții cu abilitățile și încrederea necesară pentru a prospera în era digitală’’, ne-a spus Cătălina Teleguță de la Asociația Wehelp Sibiu, organizatorul unuia dintre evenimentele finanțate în 2023, în cadrul evenimentul live de lansare Meet and Code de anul acesta.

We help by coding – RoboFriend, organizat de Asociația WeHelp Sibiu, a fost o aventură plină de creativitate! Cei mici, cu vârste cuprinse între 8 și 10 ani, au construit roboți LEGO și i-au programat alături de facilitatorii activităților: 20 de copii din medii dezavantajate au avut astfel șansa să lucreze în echipă, să creeze și să descopere un univers nou.

Ce sprijină Meet and Code 2024: experiențe educaționale cu tehnologie pentru copii și tineri din medii defavorizate

Evenimentele finanțate prin Meet and Code sunt destinate copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 24 de ani din medii dezavantajate.

Programul urmărește să elimine barierele de acces la educația digitală de calitate și să ofere șanse egale tuturor copiilor și tinerilor din România pentru a dobândi competențe digitale esențiale și avansate, de la gândire computațională și programare creativă la învățare automată și AI.

Evenimentele propuse trebuie să aibă de asemenea ca obiective:

să celebreze diversitatea și să sprijine grupurile dezavantajate

să dezvolte abilitățile de programare și digitale ale copiilor și tinerilor

să propună activități practice, transdisciplinare și conectate la probleme din viața reală

să încurajeze munca în echipă pe diverse categorii de vârstă și abilități

să dezvolte gândirea critică, autonomia și rezolvarea de probleme

Acces la o competiție europeană de evenimente de tehnologie: Premiile Meet and Code vor recunoaște cele mai creative evenimente din cele 13 țări europene participante

După finalizarea tuturor evenimentelor de anul acesta, rețeaua europeană Techsoup va premia și cele mai creative și reușite evenimente derulate în toate cele 13 țări europene, în cadrul a trei categorii, aliniate la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU:

Girls do IT! – evenimente care promovează egalitatea de gen prin încurajarea interesului fetelor pentru programare.

Diversity/Diversitatea – evenimente inovative care sprijină comunitățile subreprezentate în educația digitală.

Code for the Planet – evenimente care îmbină programarea cu acțiunile de mediu pentru a combate criza climatică.

Despre Meet and Code

Meet and Code este cea mai mare inițiativă europeană cu focus pe competențe digitale pentru copii și tineri, aliniată cu inițiativa Comisiei Europene, Europe Code Week (EU Code Week).

Inițiativa este organizată și coordonată european de Haus des Stiftens și TechSoup Europe. În România, programul este coordonat de către Asociația Techsoup.

În acest an, programul este susținut de Amazon în toate cele 13 țări europene partenere.

În România, Meet and Code este susținut de Amazon Development Center România – Centrul de Dezvoltare Amazon din România, prezent în 3 localități: Iași, București și Timișoara. Cele 3 centre adună peste 4000 de angajați.

Deschis în 2005, Centrul de Dezvoltare Amazon din Iași a fost prima unitate de cercetare și dezvoltare a Amazon din Europa de Est. Centrul joacă un rol major în industria tehnologică în plină dezvoltare a orașului, angajând experți calificați care propun și dezvoltă noi tehnologii în cloud computing, securitatea informațiilor, învățare automată și analiza datelor.

În 2017, Amazon a deschis Centrul de Dezvoltare Amazon în București, care găzduiește dezvoltare de soluții pentru Alexa, inclusiv echipele de testare ale Alexa, precum și echipe Amazon Web Services (AWS) care lucrează la tehnologii cheie pentru serviciul Elastic Cloud Computing (EC2).

Din 2021, Amazon este prezent și în Timișoara.

“Încă de la început, Amazon și-a luat în serios rolul de contributor în comunitate – de la transformarea Iași-ului într-un hub IT competitiv la nivel regional, până la fiecare implicare a colegilor în activități comunitare, indiferent de rolul pe care îl au în companie. Vrem să contribuim acolo unde este cea mai mare nevoie de contribuția noastră, să fim lângă acei copii și tineri care au cea mai mare nevoie de inspirație, motivație și sprijin, și suntem privilegiați să fim o companie care o poate face într-un fel coordonat la nivel european.”, ne-a declarat Camelia Iștoc, Senior Program Manager la Amazon România, care se ocupă de coordonarea activităților interne de sprijin pentru Meet and Code România.

Despre Asociația Techsoup

Asociația Techsoup sprijină organizații nonprofit, profesori, învățători, viitori învățători și tineri să își atingă potențialul prin resurse și oportunități create de și cu tehnologie. Asociația Techsoup este câștigătoare a premiului Digital Skills for Education din cadrul European Digital Skills Awards în 2017, competiție organizată de Comisia Europeană.

Mai multe despre misiunea organizației și programele Asociației Techsoup pentru organizații nonprofit și pentru profesori pe www.asociatiatechsoup.ro