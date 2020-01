Recent, ducele si ducesa de Sussex si-au dezvaluit planurile de a renunta la pozitiile lor ca membri superiori ai familiei regale britanice. Si, potrivit jurnalistului ITN, Tom Bradby, care i-a urmat in turul lor regal in Africa in octombrie 2018, Meghan Markle si Printul Harry s-au putut deschide despre decizia lor intr-un interviu TV.

Scriind pentru The Sunday Times, Bradby a dezvaluit: „Am o idee despre ceea ce ar putea fi transmis intr-un interviu complet, fara restrictii, in situatie de inchidere si nu cred ca ar fi destul de frumos.”

El a continuat: „Banuiesc ca familia regala ar pastra in continuare opinia publica britanica – poate doar doar -, dar pozitia sa internationala este o parte esentiala a valorii sale pentru statul britanic. Daca aceasta ar fi tatuata, aceasta ar putea fi foarte daunatoare.”

In ceea ce priveste motivul pentru care Harry si Meghan au luat decizia de a demisiona, jurnalistul a explicat: „Caderea a inceput la momentul nuntii in 2018. S-au spus si s-au facut lucruri cu adevarat daunatoare. Atmosfera a surat greu si devreme, dar putine incercari semnificative au fost facut de oricine pentru a vindeca ranile „.

Se pare ca schimbarile majore sunt pentru familia regala, desi ceea ce inseamna pentru Meghan, Harry si Archie ramane neclar. Potrivit redactorului regal de la BAZAAR.com, Omid Scobie, vorbind despre episodul din 10 ianuarie al filmului The HeirPod, „Chiar si in interiorul zidurilor Casei Windsor, s-au confruntat cu propriile dificultati cu membrii familiei regale si cred ca in saptamanile sau lunile urmatoare vom auzi mai multe despre unele dintre aceste lucruri si provocarile cu care s-au confruntat, deoarece exista povesti care inca nu au fost spuse. ” El a continuat: „Desi site-ul lor web descrie ce inseamna ca isi doresc din punct de vedere profesional, personal sunt multe pe care vor sa le schimbe si ele.”

Oprah refuza sa-i acorde printului Harry si Meghan Markle sfaturi privind parasirea casei regale

Daca Oprah Winfrey va ofera sfaturi, probabil ca ar trebui sa ascultati, dar mogulul media nu i-a ajutat pe ducele si ducesa de Sussex referitor la mare lor anunt pe care l-au facut recent. Winfrey neaga faptul ca le-a oferit printului Harry si ducesei Meghan sfaturi despre cum sa-si marcheze iesirea din familia regala.

„Meghan si Harry nu au nevoie de ajutorul meu pentru a afla ce este mai bine pentru ei”, a spus People pentru Winfrey, care a participat la nunta cuplului regal in mai 2018. „Imi pasa de ei si sustin orice decizie iau pentru familia lor.”

Winfrey era unul dintre confidentii lui Meghan si Harry atunci cand aveau in vedere decizia lor de a-si schimba rolurile in monarhie, dar si in deciziile privind vestimentatia lui Meghan si alegerea accesoriilor precum gentile de dama. De asemenea, s-a reportat in mod fals ca aceasta a fost cea care a incurajat perechea sa se mute in America de Nord pentru a-si construi propriul brand, separat de restrictiile familiei regale.

De curand s-a aflat faptul ca regina si membrii familiei regale au lucrat activ si rapid pentru a gasi o „solutie viabila” la dorintele lui Harry si Meghan de a renunta la rolurile lor. In timp ce titlurile au folosit cuvinte precum „raniti”, „dezamagiti” si „enervati” pentru a descrie reactiile familiei regale.

„Nimeni nu a fost infuriat si nimeni nu este pe cale sa pedepseasca pe nimeni”, a continuat sursa. „Viteza cu care trebuie abordat acest lucru nu este ideala, insa planurile in sine nu sunt o problema. Aceasta nu este o „criza”, ci este un caz pentru a ajuta cuplul sa isi atinga obiectivul. ”