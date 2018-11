Mel B a spus că a rămas cu aproximativ 800 de lire sterline după destrămarea mariajului ei cu Stephen Belafonte, deși, de-a lungul carierei sale a câștigat mai mult de 80 de milioane de lire sterline.

Artista a scris, potrivit contactmusic.com, în autobiografia sa – ‘Brutally Honest’: „În ultimii 20 și ceva de ani din viața mea, am făcut mai mult de 80 de milioane de lire sterline. Când l-am cunoscut pe cel de-al doilea soț al meu (Stephen), aveam o casă și un apartament în LA și o carieră înfloritoare. Când l-am părăsit, am plecat cu nu mai mult de 800 de lire sterline într-un cont bancar și o valiză cu haine, cărți și jucării. Nu mi-a păsat. Am fost fericită. Copiii mei au fost fericiți. În sfârșit, după zece ani, eram liberă.”

Mel B a mai povestit cât de controlată a devenit în timpul căsătoriei de Stephen, soțul ei. „Devenisem o femeie care nu avea propriul computer, nu avea voie să conducă singură mașina, nu își cunoștea situația financiară, nu avea dreptul de a lua decizii.”, a mai scris cântăreața, conform sursei citate.

Mel, care are o fetiță de șapte ani cu Stephen, Madison, l-a numit pe producător „un monstru” și a spus că este fericită că prin intermediul cărții ei există posibilitatea ca alte femei să se salveze. Ea a spus pentru ziarul The Sun: „Nu cred că o altă femeie ar fi putut face față situației precum am făcut-o eu. Așa că, sunt fericită că această carte îl va expune în fața următoarei femei din viața lui. Este un om rău, încurcat care se folosește de vulnerabilitățile unei femei și o ditruge bucățică cu bucățică.”

Mel mai are un copil cu Eddie Murphy, pe Angel, în vârstă de 11 ani, și unul cu primul soț, Jimmy Gulzar, în vârstă de 19 ani.