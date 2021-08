Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, a acordat, astăzi, distincții pentru 35 de persoane implicate în organizarea „Serbării de la Putna – 2021. Continuitatea unui ideal”. Acordarea distincțiilor s-a făcut după Sfânta Liturghie de hramul Mănăstirii Putna, printre cei care au primit distincții s-au numărat starețul Mănăstirii Putna, Arhim. Melchisedec Velnic, președintele Academiei, Ioan-Aurel Pop, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și primarul Sucevei, Ion Lungu.

Părintele Arhiepiscop Calinic l-a distins pe Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna, cu Ordinul Crucea Bucovinei „văzând lucrarea virtuoasă întru apărarea dreptei credințe, precum și întru cultivarea și promovarea valorilor neamului strămoșesc, și înțelegând importanța pe care această lucrare o are în sânul comunității creștine” și „pentru remarcabila activitate dedicată Bisericii și comunității”.

Un fapt semnificativ pentru Serbarea de la Putna, care este despre unirea românilor de pretutindeni: au primit distincții și clerici din Regiunea Cernăuți, care slujesc românilor din Bucovina de Nord, precum și clerici și mireni din Basarabia.

Președintele Academiei a fost distins cu Ordinul Crucea Bucovinei pentru Mireni, iar Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a primit Ordinul Mușatinii.

Au mai primit distincții oameni de cultură din România și din Basarabia și Bucovina de Nord, oficiali locali și Cosmin Țugui, câștigătorul Concursului de discursuri din cadrul manifestărilor aniversare „Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal”

Lista completă cu ordine eparhiale acordate de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic al Sucevei și Rădăuților:

Ordinul Crucea Bucovinei

Pentru clerici

Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și exarh al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Preot Vasile Covalciuc, protopop de Storojineț, Regiunea Cernăuți

Preot Vasile Pavlenco, Crasna, Regiunea Cernăuți

Preot Vasile Gavrilă, Paraclisul Universitar „Sfântul Nicolae” București

Pentru mireni

Acad. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române

Gheorghe Flutur, Președintele Consiliului Județean Suceava

Prof. univ. dr. Ștefan S. Gorovei, Iași

Academician Alexandrina Cernov, Cernăuți

Academician Alexandru Zub, Iași

Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava

Sorin Vornicu, București

Valentin Săftoiu, București

Andrei Batereanu, Președintele Asociației Obștești „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Chișinău, Republica Moldova

Ordinul Mușatinii

Ordinul este acordat „celor care se străduiesc în slujirea semenilor, urmând domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și de neam”, a transmis părintele arhiepiscop.

Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii

Prof. univ. dr. Niculai Barbă, Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava

Cristinel Crețu – Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava

Irina Vasilciuc – Administratorul public al judeţului Suceava

Domnul colonel dr. Romeo-Aurelian Popovici, Comandant al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc

Gheorghe Coroamă, Primarul Comunei Putna

Gheorghe Schipor, consilier, Vicovu de Sus

Ordinul Sfântul Ierarh Iacob Putneanul

Pentru clerici

Protosinghel Pavel Niga – egumen și iconar, Mănăstirea Putna

Protosinghel Dosoftei Dijmărescu – ghid la Mănăstirea Putna și exarh cultural

Arhimandrit Andrei Cotruță, Mănăstirea „Sfintele Femei Mironosițe Marta și Maria”, Hagimus, Republica Moldova

Diacon Ioan Scutaru, Șeful Direcției Generale Educație, Raionul Ialoveni, Republica Moldova

Pentru mireni

Profesor Teodora Stanciu, Președintele Fundației „Credință și creație. Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta”

Prof. univ. dr. Adrian Alui Gheorghe, Piatra Neamț

Prof. univ. dr. Constantin Flondor, Timișoara

Aurel Buzincu, Directorul Direcției Județene pentru Cultură Suceava

Vasile-Sorin Filip – Managerul Centrului Cultural „Bucovina”

Constantin Emil Ursu – Directorul Muzeului Național al Bucovinei

Profesor Angelo Cătălin Bărbuță – Directorul Liceului Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus

Ciprian Florentin Crețan, Directorul Școlii Gimnaziale „Mitropolit Iacob Putneanul” Putna

Profesor Vasile Schipor – profesor de religie, Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus

Marin Gherman – Președinte al Centrului Media BucPRess, Cernăuți

Emanuel Buta, Secretarul manifestărilor aniversare „Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal”

Cosmin Țugui, câștigătorul Concursului de discursuri din cadrul manifestărilor aniversare „Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal”