Trei luni, atât a rezistat Mellina în competiția de la „Survivor România”! Cântăreața Mellina, pe numele ei adevărat Mădălina Dumitru (34 de ani), a ieșit din competiție duminică, 11 aprilie, fiind eliminată prin votul publicului, notează click.ro.

Click: Ce a însemnat experiența „Survivor” pentru tine?

Mellina: A fost o experiență dură, nebună, frumoasă, minunată, în care am trăit lucruri pe care nu le voi mai experimenta vreodată. Am învățat foarte multe lecții de viață și să-mi prețuiesc familia și prietenii, dar, mai ales, viața pe care o am acasă. Aș spune tuturor că suntem binecuvântați pentru că avem tot ceea ce ne trebuie acasă și uneori ne este rău de prea mult bine și avem probleme care de fapt nu există. M-am bucurat de toate traseele de la „Survivor România” și sunt cea mai norocoasă ființă de pe pământ, pentru că am avut ocazia să le parcurg, să le duc la bun sfârșit și să aduc puncte importante echipei mele.

Ai declarat că erai într-un punct în care ți-ai fi dorit să ieși din competiție. Ai avut probleme de sănătate?

Din fericire nu am avut probleme de sănătate. Singurele probleme pe care le-am avut au fost dereglările hormonale. M-am umflat foarte mult într-un timp foarte scurt.

Cine crezi că e favorit să câștige competiția?

Este greu să îmi dau seama cine va fi câștigătorul sau câștigătoarea „Survivor România”. Este o competiție imprevizibilă. A ieșit din competiție Ana Porgras, care era cea mai bună fată, ne bătea la un moment dat pe toate. Este greu să dau un nume.

