Membrii Asociației Transportatorilor de Mărfuri ”Bucovina vor protesta miercuri, 27 martie, la Strasbourg, când în Parlamentul European se va vota Pachetul de Mobilitate I, o lege total defavorabilă transportatorilor români în special. Vă prezentăm poziția oficială a Asociației Transportatorilor de Mărfuri ”Bucovina” exprimată pe pagina de facebook.

”Prin votul a 3 eurodeputați români , România și-a tras, din nou, nu unul, ci 3 gloanțe in picior”

”Ca toți transportatorii români , am așteptat cu sufletul la gură ca moțiunea din Parlamentul European din data de 25 martie la Bruxelles ,să decidă dacă Pachetul de Mobilitate I va fi supus sau nu la vot în plen pe data de 27 Martie 2019. Spre stupoarea noastră ( totală !!! ) legile cuprinse în Pachetul de Mobilitate I vor fi trimise la vot în plen , la Strasbourg ,miercuri , 27 Martie 2019. Votul a fost foarte strâns , cu doar 156 voturi “pentru” și 154 voturi “contra” aceste legi total defavorabile transportatorilor români, în special , și estici, în general vor fi trimise la vot. Prin votul a 3 eurodeputați români , România și-a tras , din nou , nu unul , ci 3 gloanțe in picior …

Din 32 de europarlamentari români , doar 13 au fost prezenți , din care 3 au votat “pentru” ( !!! ). Este în joc viitorul unei industrii care contribuie cu cca. 7% la PIB-ul României , una din putinele care le mai avem cu capital autohton ,care varsă la bugetul central zeci de milioane de euro anual , prin taxe și impozite , în care sunt angajați câteva zeci de mii de oameni . Fără a mai lua în calcul și alte pagube colaterale – aceste legi vor lovi , prin ricoșeu , și în industriile conexe – furnizorii de orice fel ai transporturilor românesti.Toate legile din Pachetul de Mobilitate I urmeaza a fi supuse la vot in plenul Parlamentului de la Strasbourg .

Noi , Asociația Transportatorilor de Mărfuri “Bucovina “ am susținut de nenumărate ori , si o mai spunem o dată : aceste legi nedrepte și părtinitoare vor fi o mană cerească pentru firmele mari de transport si logistica din Centrul Europei , pentru care au făcut un lobby intens. Împachetate frumos în sloganuri sensibile ca „plată egală pentru muncă egală în același loc” , „dumping social” sau „siguranța circulației” , ele vor însemna falimentul sigur al unei bune părți din transporturile românești. De fapt , distrugerea câtorva mii de afaceri mici și mijlocii , în special cele de familie , iar capitalul românesc va fi dur lovit.

Cu toate acestea , noi , membrii Asociației Transportatorilor de Mărfuri “Bucovina “ , am decis sa continuăm lupta , și pe 27 Martie vom fi prezenți cca 300 de administratori de firma în Franța , la Strasbourg. Ne vom apăra interesele direct în fața factorilor de decizie din Parlamentul European , și sperăm că de această dată , toți cei 32 de europarlamentari români vor fi prezenți în sală și vor spune NU acestor legi discriminatorii”.