Alegerile pentru președinția Organizației Județene Suceava a PMP vor avea loc pe 10 martie, iar candidaturile vor putea fi depuse pînă cu 10 zile înaintea scrutinului. Decizia a fost luată în ședința de ieri a Comitetului Executiv Județean al partidului. Deocamdată, singurul care și-a anunțat candidatura este viceprimarul Marian Andronache, președintele Organizației Municipale Suceava a PMP și vicepreședinte al partidului la nivel național. La reuniunea Comitetului Executiv Județean au participat președintele interimar, deputatul Eugen Tomac și vicepreședintele regional al PMP, deputatul de Iași Petru Movilă.

