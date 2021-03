Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a mulțumit public astăzi în cadrul conferinței de presă săptămânale consilierilor locali care au votat proiectul de hotărâre privind dărâmarea unor garaje din cartierul Obcini de pe strada Duzilor în vederea construirii unei grădinițe și a unor parcări. Lungu a arătat că aceste investiții sunt extrem de necesare în cartier amintind că în urmă cu doi ani municipalitatea a pierdut 2 milioane de euro fonduri europene pentru construirea unei grădinițe în Obicini din cauză că nu a avut terenul necesar. Primarul a spus că a primit din partea cetățenilor care locuiesc în zona respectivă a cartierului Obcini un memoriu despre care a spus că este plăcut surprins și pe care și l-a asumat integral acolo fiind expuse lucruri cu care este total de acord.

”Am primit un memoriu din partea cetățenilor din Obcini care locuiesc în zonă și dați-mi voie să vă spun că gândim la fel. Cetățenii vin cu propuneri constructive. Ei spun că este necesar un studiu de impact asupra zonei din punct de vedere al aglomerației. Total de acord. Vor crearea unei căi suplimentare de acces direct din Bulevardul 1 decembrie de pe strada Duzilor între blocurile 12 și 22. La fel de acord să analizăm la fața locului. Ei spun apoi că pentru rezolvarea problemelor cu locurile de parcare este necesară o parcare supraetajată. Deja am anunțat pe o suprafață mai mare de acolo să facem pe lângă grădiniță o parcare supraetajată. Să se amenajeze mai multe locuri de parcare suplimentare în zona Castanilor. La fel am spus că facem parcare supraterană și într-o altă locație parcări de reședință. Vor despăgubiri pentru garajele demolate. De acord. Așa cum am spus deși cele construite după Revoluție au un caracter temporar și conform legii terenul se pune la dispoziție atunci când autoritatea locală are nevoie noi nu punem așa lucrurile. Facem situația cu persoanele care au garaje acolo, se face evaluarea conform legii și vrem să le despăgubim. Vor amenajarea de spații verzi și locuri de joacă. În concluzie vor un cartier civilizat. Sunt total de acord. Mă bucur. Atunci când trimit un memoriu de regulă oamenii sunt împotrivă cei care sunt direct afectați dar am apreciat foarte mult acest memoriu al cetățenilor care locuiesc în zonă cu aceste șase puncte de vedere care coincid cu cele ale municipalității”, a explicat Lungu.

El a menționat că în ședința deliberativului local din aprilie se va supune spre aprobare lista cu proprietarii de garaje din Obcini cu propunere de expropriere și de acordare de despăgubiri și aprobarea documentației pentru parcarea supraterană care se va face pe fonduri europene.