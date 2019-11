Brandul de mașini tiny al companiei Mercedes-Benz mizeaza pe China pentru a-l mentine in viața. Marca Smart Auto realizata de producatorul auto german in colaborare cu producatorul de ceasuri elvetian Swatch la mijlocul anilor ’90 s-a luptat in ultimii ani, provocata fiind de costurile ridicate ale fortei de munca, cu marjele extrem de scazute de profit.

Razboiul masinilor cu economia SUA și cu pietele care au favorizat din ce in ce mai mult miscarea si revenirea sportului parea pierdut. Asta pana China a intervenit.

Cum a ajuns Mercedez in SUA si de ce nu a avut succes pe aceasta piata?

Cand a fost adusa pentru prima data in SUA in 2008 de catre mogulul Roger Penske, masina inteligenta a promis un mijloc de transport unic, modern și eficient din punct de vedere al consumului de combustibil pentru tinerii americani din oras.

A venit intr-o perioada in care preturile carburanților se indreptau catre valori maxime, iar tara se indrepta spre recesiune. Cei de la Mercedez au crezut ca e momentul oportun. Insa in primul an, compania a vandut sub 25.000 de unitati.

Iar acum un an, dupa 10 ani de lupta, compania a inregistrat vanzari dezastruase, reusind sa vanda nici mai mult nici mai putin de 1276 modele.

Vehiculul a avut si o serie de cereri foarte mari pentru cumparatori. Erau necesare o multime de sacrificii. Vehiculul era minuscul: singurul model vandut in SUA avea doar doua locuri si foarte putin spatiu pentru portbagaj.

A obținut un consum bune pe kilometraj, dar asta nu a oferit suficiente avantaje pentru masinile compacte, aceste mici dispozitive inteligente neconventionale, pentru a justifica sacrificarea spatiului si comoditatea unui vehicul conventional cu patru locuri.

Asadar, SUA a respins modelul german si nemtii au inteles ca pe aceasta piata nu vor avea succes. Insa in acest an au descoperit si alternativa.

Nemtii se indreapta cu masina catre chinezi – mult mai receptivi la acest tip de vehicul, mai adaptat la nevoile lor

In 2019, Daimler s-a asociat cu producatorul auto Chinez Geely pentru a produce mașini inteligente electrice la o fabrica din China. Aceasta miscare ar trebui sa reduca costurile forței de munca ale brandului Smart – mașinile sunt construite in prezent intr-o fabrica din Hambach, Franta, unde forta de munca este relativ scumpa comparativ cu China.

De asemenea, acest pas va da șansa colosului Daimler sa vanda masinile Smart direct in China, cea mai mare piata auto din lume. Guvernul chinez este de asemenea dornic sa promoveze vehiculele electrice pentru a reduce problemele severe de poluare.

In plus, spre deosebire de piata din SUA, in China Daimler poate sustine asocierea Smart cu brandul Mercedes-Benz care este foarte popular printre cumparatorii chinezi aflati in fuga dupa branduri europene de lux.