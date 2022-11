Marți în jurul orelor 10:30, un echipaj rutier din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului a oprit pentru control pe DJ 177 A în localitatea Frasin, autoturismul condus de un localnic de 38 de ani, surprins de aparatul radar din dotarea poliției în timp ce rula cu viteza de 98 km/h pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h, motiv pentru care a fost sancționat contravențional. În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date, s-a constatat faptul că bărbatul de 38 de ani nu posedă permis de conducere. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating