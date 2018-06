La Viena, în capitala Austriei, a debutat vineri, 15 iunie, manifestarea intitulată ”Bucovina salută Viena!” inclusă în programul național ”România salută Viena!” derulat cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Delegația județului Suceava condusă de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a fost primită în mod oficial la Primăria din Viena de primarul dr. Michael Ludwig. Flutur i-a înmânat primarului Vienei distincția ”Meritul Bucovinei” și l-a invitat pe acesta la Suceava în vizită oficială. Gheorghe Flutur a declarat după întâlnirea cu Michael Ludwig că au avut o discuție bilaterală foarte agreabilă. El a precizat că l-a invitat pe primar la evenimentul de sâmbătă, 16 iunie, din centrul Vienei, unde se desfășoară acțiunea de promovare a Bucovinei și i-a mulțumit acestuia pentru că a permis acțiunea de promovare a Bucovinei în centrul Vienei, în cea mai frecventată piață.

Flutur: ”A fost o primire foarte călduroasă în Sala Roșie a Primăriei Viena unde în 1915, în timpul primului război mondial, se desfășurau ședințe restrânse ale Parlamentului”

În urma discuțiilor s-a constatat că o colaborare între Suceava și Viena ar putea fi concretizată în ceea ce privește arhitectura veche din Bucovina și conservarea ei, dar și în turism. Șeful administrației județene i-a făcut cadou primarului Vienei hărți de la 1875 ale Bucovinei întocmite de austrieci fiind vorba de un set complet de hărți. ”Primarul a fost foarte încântat de cadou și a promis că le va pune la biblioteca Primăriei Viena pentru a putea fi văzute”, a relatat Flutur. El a menționat că primarul a fost încântat de distincția „Meritul Bucovinei” și a spus că acesta știa de legăturile tradiționale dintre Bucovina și Austria și Viena. „A fost o primire foarte călduroasă în Sala Roșie a Primăriei Viena unde în 1915, în timpul primului război mondial, se desfășurau ședințe restrânse ale Parlamentului”, a spus Flutur. El a menționat că la această întâlnire a fost prezent un vicepreședinte al CJ Maramureș, dar și primarul Chișinăului, Andrei Năstase, un bun prieten al lui Gheorghe Flutur.

Coroană de flori la bustul marelui poet Mihai Eminescu din Piața Bisericii Ortodoxe Române din Viena

Trebuie spus că evenimentele la care participă Consiliul Județean Suceava sunt realizate printr-un parteneriat cu Asociația Mihai Eminescu din Viena, Institutul Cultural Român Viena și Ambasada României. După amiaza a fost omagiat poetul nepereche, Mihai Eminescu, iar delegația din Bucovina a depus o coroană de flori la bustul marelui poet din Piața Bisericii Ortodoxe Române din Viena, iar președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a înmânat distincții „Meritul Bucovinei”, Fundației „Mihai Eminescu” din Viena, ICR Viena, Ambasadei României din Viena, parlamentarului austriac Harald Troch și preotului-paroh al Bisericii române din Viena.

Manifestările din această zi se vor încheia cu un concert al maestrului Eugen Doga.