Managerul Spitalului Județean ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Vasile Râmbu, a fost recompensat cu medalia ”Meritul Bucovinei” a Consiliului Județean pentru merite deosebite în activitate. Distincția i-a fost acordată joi de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, cu prilejul repunerii în funcțiune a secției de cardiologie care a fost modernizată și extinsă. ”Pentru că suntem în an Centenar aș vrea să mă folosesc de acest prilej să-i acord acord distincția ”Meritul Bucovinei” domnului Vasile Rîmbu. O distincție pe care o acord oamenilor, instituțiilor care merită. Îi mulțumesc domnului manager. Să o împărțiți cu echipa de aici de la spital pentru că merită. Vă mulţumesc că ştiți să folosiți energia, timpul, banii în folosul oamenilor”, a spus Flutur.

”Mulțumesc foarte mult pentru această onoare. Această distincție a fost acordată în baza muncii tuturor angajaților spitalului. Le aparține lor așa cum îmi aparține şi mie”, a răspuns Rîmbu.