Elevii din România primesc un mesaj de încurajare impresionant din partea unor personalități, cu câteva zile înainte de începerea unui nou an școlar, un an cu totul special din cauza pandemiei de COVID-19. Ana Blandiana, Maia Morgenstern, Marian Preda, Melania Medeleanu, Medeea Marinescu, Amalia Enache, Ana-Maria Brânză și Cornel Ilie vorbesc într-un clip video despre curaj, încredere și despre importanța educației, indiferent de vreme și de vremuri. Clipul face parte din proiectul Ora de Caligrafie, un concept PiArt Vision, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni și susținut de DPD România. Proiectul a ajuns anul acesta la a patra ediție.

Clipul poate fi vizionat aici https://youtu.be/eJXcDW0DOjE

Într-un an în care sunt foarte multe lucruri incerte legate de începerea școlii și de felul în care se vor desfășura orele, personalități cunoscute ale României sunt alături de elevii din toată țara și îi îndeamnă să privească acest nou început ca pe o provocare, ca pe o lecție a curajului, care-i va face mai puternici.

Pentru copiii din clasele primare este probabil cel mai dificil, pentru că ei resimt cel mai mult lipsa contactului direct cu învățătorii și colegii lor. Adaptarea la cursurile online este o provocare. Iar micuții elevi trebuie să știe că nu sunt singuri pe acest drum al Învățăturii. Că au alături de ei oameni mari.

Mesajul este optimist și încurajator, dar clipul video are și referiri la realitatea pe care suntem nevoiți să o traversăm în această perioadă. De exemplu, actrița Maia Morgenstern apare la final purtând mască, subliniind situația excepțională în care ne aflăm.

În clip apare și Dorli, elevă în clasa a II-a la Școala Gimnazială „Sfinții Constantin și Elena” din București.

„Chiar dacă vremurile sunt diferite, Educația copiilor nu trebuie să fie afectată în niciun fel. Cei mici au nevoie de încurajarea oamenilor mari, de repere adevărate care să le ghideze drumul”, a declarat Oana Ivan, co-fondator PiArt Vision

„Generațiile care se formează în această perioadă nu trebuie să fie generații de sacrificiu ci, dimpotrivă, trebuie să devină oamenii care ne vor ajuta să înțelegem noua societate. Și cei care o vor construi. Ei trebuie să pășească cu încredere pe drumul învățăturii”, a adăugat Călin Hera, co-fondator PiArt Vision.

„Este un proiect lansat la Muzeul Național Cotroceni în anul 2017 pe care îl organizăm cu mare drag în fiecare an, deoarece am observat că mulți copii sunt pasionați de dimensiunea estetică a scrisului. Creativitatea și educația se întâlnesc și de această dată sub forma unei îndeletniciri pe care nu dorim ca generațiile următoare să o dea uitării. De aceea, demersul nostru este mai mult decât un eveniment sau o manifestare punctuală, este o pledoarie pentru scrisul de mână, o campanie de sensibilizare în favoarea caligrafiei ca parte din dezvoltarea frumoasă a generației tinere și educate din România”, a precizat Liviu Jicman, directorul Muzeului Național Cotroceni.

„Ne-am alăturat cu bucurie acestui proiect minunat. Educația copiilor noștri este un lucru esențial pentru societatea de azi și de mâine”, a declarat Karla Codrea, CEO DPD România.

Ora de caligrafie este un concept cultural-educațional care se dorește a fi un îndemn pentru educația sănătoasă, temeinică și care își propune să transmită un mesaj de încurajare și responsabilitate deopotrivă copiilor, învățătorilor și părinților. În mod tradițional, proiectul se desfășoară la început de an școlar la Muzeul Național Cotroceni, în Salonul Cherchez, în prezența elevilor care au colegi de bancă personalități marcante ale României.

Ora de caligrafie este un proiect PiArt Vision organizat în parteneriat cu Muzeul Național Cotroceni și susținut de compania de curierat DPD România.